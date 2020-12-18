Turkcell, "Turkcell Pasaj" ile e-ticarete girdi

Son dönemde müşterilerinin artan online alışveriş taleplerine güvenli ve kolay bir çözüm sunmak için Turkcell, Turkcell Pasaj adında yeni bir teknolojik pazar yeri açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknolojik ürünlerde güvenli alışverişin referans noktası olarak gösterilen Turkcell Pasaj'da, hem dünyaca ünlü elektronik markalarının hem de Türkiye'nin önde gelen tedarikçilerinin ürünleri bulunuyor. Turkcell Pasaj'da yapay zeka altyapısıyla müşteriye özel kişiselleştirilmiş teklifler de yer alıyor.

Tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilerek hizmete sunulan Turkcell Pasaj'da akıllı telefon, yeni nesil teknolojiler, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, oyun bilgisayarları, sporcu ürünleri, müzik ve hobi ürünleri olmak üzere binlerce çeşit elektronik ürün Turkcell güvencesiyle müşterilere sunuluyor.

Tüm operatör müşterilerinin de yararlanabileceği Turkcell Pasaj'da herkese uygun indirim seçenekleri sunuluyor. Müşteriler yakın zamanda bu platform üzerinden satın aldıkları ürünleri Türkiye genelindeki bin 300 Turkcell mağazasından da teslim alabilecek. Bu sayede gerçek online/offline alışveriş deneyimi birarada sunulacak. Turkcell Pasaj'da alışveriş yapanlara bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlanıyor. Platformdaki tüm ürünlerde ortalama kargoya verilme süresi ise 1 iş günü.

"Müşterilerimiz binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle ulaşabilecek"

Açıklamada görüşleri yer alan Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde müşterilerinin alışveriş için online kanallara daha fazla yöneldiğini bildirdi.

Pandemi sürecinde online alışverişte yaşanan yükselişle birlikte kullanıcılarda ortaya çıkan güven ihtiyacını gördüklerini ve bu alandaki varlıklarını Turkcell Pasaj'la bir üst seviyeye çıkarttıklarını anlatan Özdal, şu açıklamalarda bulundu: "Turkcell, Türkiye'nin en güvenilir markalarından. Günümüzde online alışverişte en önemli sorun taklit, sahte ya da garantisiz ürün sorunu. Müşterilerimiz internet üzerinden alışveriş yaparken güvenecekleri bir platforma ve kaliteli ürünlere ihtiyaç duyuyor. Satılan ürünün kalitesi ve geniş ürün yelpazesinin yanı sıra satıcının güvenilirliği de en fazla dikkat edilen konu. Turkcell Pasaj'ı müşterilerimizin güvenle alışveriş yapmalarına imkan tanımak için kurduk. Müşterilerimiz bundan böyle Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşabilecek."

Özdal, Turkcell Pasaj'ın satış sonrası hizmetiyle de benzerleriyle arasında fark sağlayacak bir platform olacağını bildirdi.