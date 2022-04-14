Turkcell, Türkiye'nin patent şampiyonu

Mehmet KAYA

Türkiye’deki sanayi mülkiyet başvuruları hakkında yapılan bir çalışmada, 2021 yılında en fazla patent başvurusu yapan şirketler sıralandı. Buna göre, Turkcell, Arçelik ve Mercedes-Benz en fazla patent başvurusu yapan ilk üç şirket oldu. Çalışmaya göre, Türkiye’deki sanayi mülkiyet başvuruları 1995- 2021 yılları arasında 12 kat arttı. Salgın yılı olan 2021’de de Türkiye’deki başvurularda artış devam etti. Buna göre, patent başvurularında yüzde 3, faydalı model başvurularında yüzde 23, yerli marka başvurularında yüzde 13, yerli tasarım başvurularında yüzde 41 artış oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anahtar dergisinde yayımlanan analize göre Türkiye, 1995 yılında sanayi mülkiyet hakları konusunda yapılan mevzuatın ardından geçen 27 yıllık dönemde ilgili dönem başka ülkelerle karşılaştırıldığında en fazla artış sağlayan ülkeler arasına girdi.

Türkiye’de, son yıllarda Ar-Ge, inovasyon, tasarım alanlarında verilen desteklerin etkisiyle de Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvurular arttı. 2021’de Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu’na göre Türkiye patent başvurularında 14’üncü, marka başvurularında 7’nci, genel sıralamada ise 9’uncu oldu. Türkiye 2011 yılından bu yana Avrupa’da en fazla marka başvurusu yapılan ülke olma özelliğini koruyor.

2021’de 8,4 bin patent, 176 bin marka başvurusu

Çalışmada, 2021 yılında, patent, faydalı model, marka ve tasarımdan oluşan fikri mülkiyet hakları başvurularının tamamında bir önceki yıla göre artış gerçekleştiği vurgulandı. Salgın yılında çok sayıda ülkede gerilemenin sürdüğü belirtildi. 2021 yılında 8 bin 428 adet patent, 4 bin 389 adet faydalı model, 176 bin 472 adet marka, 59 bin 253 adet tasarım olmak üzere toplam 248 bin 542 adet başvuru yapıldı.

Şirketlere bakıldığında ise elektronik şirketlerinin hakimiyeti gözlendi. Bunun yanı sıra kamu savunma şirketlerinden ASELSAN ve TUSAŞ da ilk 10’da kendine yer buldu. İlk üç sıra içinde geçmişte de ilk sıralarda yer alan Turkcell ve Arçelik dikkati çekti. Vestel grubu ise iki ayrı şirketle ilk 10’a girdi.

Çalışmada, 2021 yılında sınai mülkiyet tescil sayılarında da artış yaşandığı vurgulandı. Buna göre, yerli patent tescil sayısı bir önceki yıla göre, yüzde 51 oranında artarak 3 bin 343’e ulaştı.