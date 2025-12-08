Google Haberler

Turkcell, Turktell’de 15 milyar TL’lik sermaye artışı yaptı

Turkcell, yüzde 100 bağlı ortaklığı Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.’nin sermayesinin 15 milyar TL artırılarak 37 milyar 220 milyon 306 bin 252 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Turkcell, bağlı ortaklığı Turktell Bilişim Servisleri’nin sermayesini 15 milyar TL artırarak 37,2 milyar TL’ye çıkardı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakkının tamamının nakden ödendiği bildirildi.

