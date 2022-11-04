Turkcell, üçüncü çeyrekte yüzde 57 büyüdü

Genel Müdür Murat Erkan'ın katılımıyla Kıbrıs'ta düzenlenen toplantıda Turkcell'in finansal sonuçları ve gelecek dönem hedefleri paylaşıldı.

Başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara imza attıklarını dile getiren Erkan, yılın üçüncü çeyreğinde jeopolitik faktörlerin kendisini güçlü biçimde hissettirirken, enerji ve emtia fiyatlarına bağlı enflasyonist baskı ile zorlayıcı makroekonomik etkilerin öne çıktığı bir dönem yaşandığına işaret etti.

Erkan, böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen, içinde bulundukları süreçte bireysel ve kurumsal tüm müşterilerin ihtiyaçlarını odağa alarak geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk dokuz ayında 2,2 milyon net müşteri kazanarak, 2019'da başlattığımız ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefimiz doğrultusunda 2020’den bu yana 6 milyon müşteri kazanmayı başardık. Ortaya çıkan bu başarılı tabloda, yenilikçi teknolojimiz ile güçlü marka ekosistemimiz sayesinde ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirme motivasyonumuzun önemli payı var.

Sürdürülebilir büyümemizi 2022'nin 3. çeyreğinde hızlandırdık. Konsolide bazda toplam gelirlerimiz, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 57 artışla 14,7 milyar TL'ye çıktı. FAVÖK yüzde 49 artışla 6 milyar TL olarak gerçekleşti, üçüncü çeyrek karımız da yüzde 68 artarak 2,4 milyar TL'ye ulaştı. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdürdük."

"Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,2 milyon artışla 4,8 milyona ulaştı"

Erkan, dijital servislerde güçlü büyümeyi sürdürdüklerine dikkati çekerek, TV+, Lifebox, fizy ve BiP gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell'in, dijital OTT servislerinin gelirlerinin yıldan yıla yüzde 66 büyüdüğüne dikkati çekti.

Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısının 1,2 milyon artışla 4,8 milyona ulaştığını aktaran Erkan, "Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünümüz Lifebox ise, yüzde 47 oranında büyüdü ve 1,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 25 artışla 932 bin olarak gerçekleşti. IPTV müşterileri ise yüzde 22 büyüyerek 1,2 milyonu aştı." ifadelerini kullandı.

Murat Erkan, Turkcell Dijital İş Servisleri'nin gelirini yıllık bazda yüzde 107 artırarak 1 milyar TL’yi aştığını bildirdi. Bu çeyrekte 730'dan fazla yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri'nin 2022 yılı üçüncü çeyreğinin ardından ileriki dönemlerde gelire dönüşecek 1,5 milyar TL’lik kontratlı iş hacmine sahip bulunduğunu belirten Erkan, şunları aktardı:

"Dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığımız yüksek talep nedeniyle 2022 yılı içinde veri merkezlerinde ilave 2 bin metrekare yeni alan açtık. Paycell de, sunduğu yenilikçi hizmetleri artırarak büyümesini hızlandırıyor. Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı süreçte Turkcell tarafından geliştirilen Paycell, techfin alanında ülkemizdeki en önemli girişimlerinden biri ve müşterilerine farklı alanlarda çözümler sunan yenilikçi ödeme hizmetleri platformu oldu.

Temelinde dijital ödemelere odaklanan finans hizmetleri platformu olan Paycell’in, Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri ve büyüme planı kapsamında, ekim ayında Avrupa’nın neo-bankacılık alanında en iyi finansal çözüm sağlayıcılarından Solaris ile iş birliğine gittik ve Almanya'da ilk ofisimizi açtık.

İlk fazda uluslararası para transferi hizmeti ile başlayacağımız servislerimizi dijital cüzdan, yatırım, kart ve kredi aracılığı gibi pek çok yenilikçi ve uçtan uca finans çözümleri ile çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell’deki 3 aylık aktif kullanıcı sayımız 7,3 milyona ulaştı ve gelirlerimiz yüzde 105 büyüyerek 244 milyon TL oldu.

Paycell’in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 10,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam POS çözümleri işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 37 artışla 4,0 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell’in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz."

"İlk günden beri Turkcell olarak Togg’a destek olmaktan onur duyuyoruz"

Türkiye'nin küresel ölçekli teknoloji markası Togg'un Gemlik Teknoloji Kampüsü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldığını anımsatan Erkan, ilk günden beri Turkcell olarak Togg’a destek olmaktan onur duyduklarını söyledi.

Erkan Togg'daki çalışmalarına ilişkin şunları anlattı:

"Mobilite ekosistemi içinde kurgulanan ve kullanıcıyı odağına alarak yeni yaşam alanı haline gelecek yerli otomobil projesine sadece yatırımcı olarak destek vermiyor, dijital servislerimiz ile bütünleşik bir değer yaratmak için de çalışıyoruz. Bunun ilk örneğini, Togg’un dijital ekosistemindeki tüm ödeme hizmetlerini, güçlü ve dinamik altyapısı ile Paycell’in gerçekleştirmesiyle sağlayacağız. Paycell ve fizy entegrasyonlarımız, yapay zeka temelli teknoloji geliştirme faaliyetlerimiz ile Togg’un konsolunda yer almaktan kıvanç duyacağız."

"Her yıl güneş enerjisine 80 ila 90 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz"

Erkan, bir diğer Turkcell grup şirketi olan Turkcell Enerji Çözümleri'nin faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Şirketin faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren enerji sektörünü yakından takip ederek finansal ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda Turkcell adına efektif çözümler ile yeni yatırımlara öncülük ettiğini ifade eden Erkan, şu bilgileri paylaştı:

"Bu adımların sonuncu ve en kapsamlısı ise güneş enerjisi alanında planlanan üç yıllık büyük yatırım atağı oldu. Dünyada özellikle enerji fiyatlarının yarattığı enflasyonist maliyet baskısı şirketleri de özellikle sürdürülebilirlik tarafındaki strateji ve faaliyetlerini yeniden gözden geçirmeye itiyor. Önümüzdeki 3 yıllık stratejik planımız dahilinde, her yıl güneş enerjisi alanına yaklaşık 80 ila 90 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz. Böylece 2025 yılı sonunda 300 MW’lık solar enerji üretim kapasitemizle yıllık 90 milyon dolara yakın maliyet tasarrufu hedefliyoruz. Ayrıca, İzmir Karadağ’daki rüzgar enerjisi santralimizle yaklaşık 2 bin 500 baz istasyonumuzun enerji ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Burada gerçekleştireceğimiz kapasite artırımıyla bu rakamı 3 bin 800’e çıkaracağız."

"Fiberde yatırımlara devam ediyoruz, madem ortak yapamıyoruz kendimiz yapmaya devam edeceğiz"

Erkan, Turkcell'in üçüncü çeyrekte 240 bin, yılın ilk 9 ayında ise 711 bin yeni hane erişimi ile toplam fiber hane erişimini 5,2 milyona ulaştırdığına dikkati çekerek, "1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapısı sayesinde herkes için erişilebilir kılan Turkcell, yılın ilk 9 ayında 176 bin yeni kazanımla 2,1 milyon fiber müşteriye ulaştı. Fiberde hız kesmeden yatırımlara devam ediyoruz. Türkiye'nin fibere ihtiyacı var, madem ortak yapamıyoruz, kendimiz yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital sigortacılık alanında çok yakında güzel haberlerle geleceğiz"

Murat Erkan, ilk 9 ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda Turkcell'in 2022 yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiğini de duyurdu.

Bu doğrultuda 2022 yıl sonu için yaklaşık yüzde 47 ila 48 gelir büyümesi, yaklaşık 21 milyar TL seviyesinde FAVÖK beklediklerini dile getiren Erkan, operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise yaklaşık yüzde 20 olarak gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi.

Murat Erkan, "Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde zorlu makroekonomik koşullara rağmen bu yıl da müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk 3 çeyreği başarıyla geçirdik. Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz.

Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Dijital sigortacılık alanında çok yakında güzel haberlerle geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kıbrıs, KKTCELL'le dijitalleşecek"

Erkan, Turkcell'in iştiraki Kuzey Kıbrıs Turkcell'in gerçekleşen 4G/5G ihale bedeli olarak toplamda KDV dahil 19,1 milyon ABD doları ödeyerek ihalede 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz ve 3600 MHz frekanslarında toplam 247 MHz bant genişliğinde 4G lisansını 18 yıl, 5G lisansını ise 20 yıl süreli olarak almaya hak kazandığını hatırlattı.

Turkcell Grubu olarak adada 4G beta testlerini 2014 yılında yaptıklarını dile getiren Erkan, "O günden bu yana 4G’nin hatta 4.5G’nin adada hayata geçebilmesi için tüm gayretimizle çalıştık. Sürecin başından beri Kuzey Kıbrıs’ın dijitalleşmesi için ihaleye iştirak ettik. İhale sonuçları çerçevesinde planlamalarımızı ve çalışmaları başlatıyoruz." dedi.

"Togg'un Gemlik yerleşkesinin 5G altyapısını yapmak istiyoruz"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkan, Türkiye'nin 5G'ye geçişi konusunda geç kalıp kalmadığı yönündeki soruyu, "5G için zamanlama çok önemli tabi ama ben gecikildiğini düşünmüyorum. Tüm dünyaya baktığımızda doğru zamanda doğru teknolojiye geçmek önemli." şeklinde yanıtladı.

Erkan, Togg'a destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Togg bir otomobil değil, akıllı cihaz. Togg anadan doğma elektrikli cihaz, biz de doğru öngörülerle e-mobiliteye ciddi yatırım yapıyoruz. Togg bizim ve ülkemizin gururu. Toog'un Gemlik yerleşkesinin 5G altyapısını yapmak istiyoruz, bu konuda gerekli yasal izinleri bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.