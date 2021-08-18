Turkcell, Ultia ile şirketleri dijitalleştiriyor

Turkcell, geliştirdiği teknolojik çözümlerle iş dünyasına katma değer sağlamaya devam ediyor. Marka, yeni geliştirdiği Ultia platformuyla şirketlerin iş süreçlerinin dijitalleşmesine kolaylaştırıyor.

Turkcell mühendislerince geliştirilen bulut tabanlı platform, tüm iş süreçlerinin tek bir noktadan yönetilme olanağı da sunuyor. Zaman ve operasyonel verimlilik artışı için geliştirilen ve kod yazma zorunluğu olmayan Ultia sayesinde şirketler, ihtiyaçları olan birçok kurumsal uygulamayla ilgili çözüme kolayca erişebiliyor.

Hem web hem de mobil üzerinden yönetilebiliyor

COVID-19 döneminde artan dijitalleşme ihtiyacıyla birlikte işletmelerin temel faaliyetlerinden olan bilgi teknolojileri yönetimini kolaylaştıran Ultia, platform bünyesinde yer alan yardım masası, müşteri şikayetleri, varlık yönetimi, işe alım, özlük işleri, CV yönetimi, izin, masraf, seyahat, satın alma yönetimi ve idari işler alanındaki tüm talepleri uçtan uca yönetilebiliyor.

Ayrıca, uygulama bünyesindeki anket, duyuru, sık sorulan sorular, self-servis portalı, Hizmet Seviyesi Anlaşması ve daha birçok imkanı bir arada sunan Ultia, hem web hem de mobil uygulama üzerinden yönetilebiliyor.

Gelecek yıl ihraç etmeyi planlıyor

Ultia’ya ilişkin bilgi veren Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, sundukları yenilikçi çözümlerle işletme ve kurumları rekabette öne geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de kurumlar için iş süreçlerini dijitalleştirerek verimlilik sağlayan, aynı zamanda maliyet açısından daha uygun ve verilerin Türkiye'de tutulduğu Ultia platformunu geliştirdiklerini kaydeden Öztürk, “Bu platformumuz sayesinde kurumlardaki tüm çalışanların kurumsal uygulama geliştirmesine imkan tanıyarak işletmelere iş süreçlerini daha verimli ve kolay biçimde yönetebilmeleri için etkin çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye'nin saygın kuruluşlarından 13 büyük şirket ve kurum, halihazırda Ultia platformumuzu kullanıyor. Bu yılın sonuna kadar kurumsal müşteri sayısını yaklaşık 3 kat artırmayı hedeflediğimiz Ultia'yı önümüzdeki dönem yurt dışına da ihraç ederek teknolojideki öncülüğümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.