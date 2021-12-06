Turkcell ve Kcell’den akıllı şehirler için güç birliği

Türkiye'de kamu ve özel sektörün dijitalleşme yolculuğunda önemli iş ortaklarından biri olan, kurumlara uçtan uca çözümler sunarak maliyet ve operasyonel verimlilik sağlayan Turkcell Dijital İş Servisleri, Kcell ile imzaladığı işbirliği protokolü ile yurtdışına hizmet ihracı konusunda önemli bir adım attı.

Anlaşma, şirketlerin akıllı şehirler ve IoT projeleri için muhtemel işbirlikleri konusunda görüşmelerin başlatılmasını ve bu kapsamda tarafların akıllı şehirler ve IOT konularında karşılıklı bilgi birikim ve çözüm paylaşımını öngörüyor. Bu kapsamda şehirlerin dijital altyapıların oluşturulmasından akıllı ulaşım sistemlerine, dijital süreç çözümlerinden çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları gibi farklı alanlarda iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

“Odağımızda akıllı şehirler ve nesnelerin interneti var”

İşbirliğine ilişkin bilgi veren Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, “Türkiye'nin dijital entegratörü olarak ülkemizdeki tüm şehirlerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek hedefiyle ilerliyoruz. Şehirlerde yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefleyen Akıllı Şehir Dönüşüm Yolculukları ile nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak oluşturduğumuz değer yaratan hizmetlerimizle şehirlerimizin yanında yer alıyoruz. Kcell ile yaptığımız işbirliğinin odağında da hem akıllı şehirler hem de nesnelerin interneti alanlarına yönelik çözümler yer alıyor. Ulaşım, enerji, çevre, güvenlik, sağlık ve yaşam gibi temel alanlarda oluşturulacak proje fırsatlarında iş birliğini derinleştirerek, yurt içinde elde ettiğimiz deneyimimizi global pazarlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kcell CEO'su Yuri Kharlamov ise, “Kazakistan'ın dijital telekom operatörü olarak, nesnelerin interneti, 5G ve büyük veri gibi yeni teknolojilerle sağlık, perakende ve endüstri alanlarında milyonlarca şehir sakininin yaşamını iyileştirecek işlevsel ekosistemler yaratıyoruz. Turkcell ile gerçekleştireceğimiz iş birliği sayesinde, inovasyon pazarında edindiğimiz tecrübemizi genişletebilecek ve daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirebileceğiz.” ifadelerini kullandı.