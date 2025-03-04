Turkcell ve ULAK’tan dev işbirliği

Turkcell ile ULAK Haberleşme, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde yeni nesil yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için stratejik bir protokole imza attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törende imzalanan protokol ile Turkcell’in Türkiye çapında toplam 3 bin 250 sahasında, ULAK’ın 4.5G ve 5G destekli geliştirilen yeni nesil ürünlerinin kullanılması hedefleniyor.

"Yüksek hız ve düşük gecikme avantajı"

Anlaşma kapsamında, tüm Turkcell ULAK 4.5G sahalarının yeni nesil ürünlerle modernizasyonun yapılması ve 3 bin 250 yeni nesil ULAK baz istasyonunun Türkiye’nin farklı bölgelerinde devreye alınarak yaygınlaştırılması amaçlanıyor. ULAK Haberleşme’nin geliştirdiği yeni nesil ürünler, Açık Radyo Erişim Şebekesi (Open RAN) mimarisini destekleyecek Turkcell, ULAK Haberleşme’nin Open RAN ürünlerini kullanarak gelecekte daha verimli şekilde 5G şebekesini kurmayı planlıyor ve bu sayede 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını daha geniş kitlelere sunmayı hedefliyor.

“Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yapılan anlaşmanın Türkiye’nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için atılan önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: “Hedefimiz Türkiye’nin teknolojide üreten ülke olma yolculuğuna 30 yıllık tecrübemiz ve fikri sermaye birikimimizle katkıda bulunmak. 5G ve diğer bütün yüksek teknoloji üretim çalışmalarına bu gözle bakıyoruz. Yüksek teknolojiyi sadece kullanan taraf olmakla kalmayıp aynı zamanda bu alanlarda ürettiğimiz yerli ve milli çözümlerle dünyada söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Turkcell olarak gerek Ar-Ge ekibimizi gerekse sahadaki tüm imkânlarımızı seferber ederek 10 yıldan uzun bir süredir ULAK ile birlikte çalışıyoruz. Birlikte çıkmış olduğumuz bu yolda ULAK ile gelinen noktayı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki Türk mühendislerinin bu alanda geliştireceği teknolojiler, dünya çapında da rekabet edebilecek güçte olacaktır.”

“Hedefimiz: 5G ve ötesi için Türkiye’nin markası olmak”

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü ise konu ile olarak şunları söyledi: “Bu süreçte yapılan yatırımların, gösterilen gayretlerin, Ar-Ge çalışmalarından ürüne dönüşmesi, ülkemiz açısından son derece önemli bir kazanımdır. Bu yolculuğun en başından itibaren ULAK Haberleşme’nin bugününe ve geleceğine inanan Turkcell’e teşekkür ediyorum. Bize verilen desteğin ve duyulan güvenin farkında, üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. 5G ve ötesi için Türkiye’nin markası olma hedefi ile yola çıkan ULAK Haberleşme, ekosistemi ile bu görevi gerçekleştirmek için azimlidir, birikimlidir ve hazırdır. Tüm paydaşlarımızla beraber uçtan uca iletişim ve bilişim şebekemizde yeni nesil milli haberleşme ürünlerimiz ile yer almak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz.”