Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'nun TOGG'daki payı yükseldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ödenmiş sermayesini 150 milyon liradan 996.77 milyon TL'ye yükseltti. Kök Ulaşım'ın katılmadığı sermaye artışı sonrası Turkcell , Vestel ve Anadolu Grubu Holding'in her birinin şirketteki payı yüzde 19'dan yüzde 23'e yükseldi.

Kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık'ın TOGG'daki hisseleri ise mevcut ortaklarca satın alınıyor.

Bu kapsamda TOGG hissedarları Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu KAP'a yaptıkları açıklamalarda sermaye artırımına iştirak ettiklerini duyurdular.

Üç hissedar da sermaye artırımı sonrasında KÖK'ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2.9 payının yüzde 0.2'lik kısmını da satın aldıklarını duyurdu. Buna göre Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'nun her birinin TOGG'daki nihai payları yüzde 19'dan yüzde 23'e yükselmiş oldu.