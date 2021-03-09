Turkcell yeni şirket kurdu

Turkcell bağlı ortaklığı Superonline, Turkcell Dijital İş Servisleri'nin kuruluş işlemlerini tamamladığını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama şöyle:

"Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu ve sermayesi 100.000 TL olan Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir.

Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir."