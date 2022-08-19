Turkcell, yıl sonu beklentilerini güncelledi

Bu yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Turkcell Grubu, 2022 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Turkcell Grubu, büyümesini hızlandırarak 2022 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46,0 artışla 12,5 milyar TL gelir elde etti. FAVÖK ise ikinci çeyrekte grup bazında yüzde 45,1 artışla 5,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Net kar ise yüzde 67 artarak 1,9 milyar TL'ye ulaştı.

Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 579 bin yeni müşteriye daha ulaşarak, ilk yarıyılda 1,2 milyon yeni müşteri kazandı. Turkcell, 2019 yılında başlattığı ‘her yıl 1 milyon yeni müşteri’ hedefini 2021 yılında olduğu gibi yine ilk 6 ayda aştı. Fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Turkcell, 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdı. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapısı sayesinde herkes için erişilebilir kılan Turkcell, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştı.

TV+, Lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell’in Dijital OTT servis gelirleri yıldan yıla yüzde 56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox’ın ücretli kullanıcıları, yüzde 51 büyüyerek 1,6 milyona erişti. TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin oldu.

Turkcell Dijital İş Servisleri, gelirini yıllık bazda yüzde 85 artırarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı. Bu çeyrekte 840 yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri, aynı zamanda 2022 yılı ikinci çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip. Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle Gebze veri merkezinde ilave 1 bin metrekare yeni alan açtı.

Kullanıcı sayısı 7 milyona ulaşan Paycell’in toplam işlem hacmi yıllık bazda 3 katına çıkarak 8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Paycell, yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,5 artırarak 199 milyon TL seviyesine çıkarttı. Paycell Kart’tan geçen işlem hacmi, geçen yılın 6 katına ulaşırken, toplam POS çözümleri işlem hacmi ise çeyreklik bazda yüzde 39 artışla 2,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Paycell kullanıcı sayısı 7 milyona ulaştı. E-ticaret platformlarıyla iş birliğini güçlendirmeye devam eden BiP’in, 3 ay aktif müşteri kullanıcı sayısı 23,4 milyon oldu.

İlk 6 ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda Turkcell 2022 yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2022 yıl sonu için yaklaşık yüzde 40’ın üzerinde gelir büyümesi, yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde FAVÖK beklenirken, operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise önceki beklentiye paralel olarak yüzde 20-21 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, doğru planlama ve belirledikleri stratejik odak alanlar sayesinde böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen bu yıl da ilk yarıyılı başarıyla geçirdiklerini vurguladı.

Erkan, yılın ikinci çeyreğinde küresel konjonktürde kendisini güçlü biçimde hissettiren enflasyonist baskı, artan resesyon riski ve bölgedeki savaşın etkilerinin, şirketlerin yeni dönem stratejilerini gözden geçirmelerinde ve artan maliyetlerini yönetme politikalarında etkili olduğunu söyledi. Bu doğru oyun planlarını sürdürerek, belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceklerini söyleyen Erkan, “Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.

“Enflasyon muhasebesine hazırız”

Erkan, karlılığın enflasyonun altında kalmasına ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı: “Birinci nokta gelir büyümesinin sürdürülebilir olması. Bizim burada sektör olarak baktığımız önemli bir noktamız var. O da bizim müşteriler, bunlar kontratlı müşteriler. Bu kontrat bitimleri değişmeden kontratları değiştiremiyoruz. Dolayısıyla enflasyon süreçlerinde enflasyonu yakalamamız belirli zaman aralıklarında oluyor. Bir benzer süreci 2018’de yaşadık. Bizi takip eden yatırımcılar da doğal buluyor. Dolayısıyla belli bir süreç sonucunda yakalama ve eşitlenme olabilir. Bizim Türkiye ve uluslararası olmak üzere 2 raporlamamız var. Günün sonunda her 2 noktada da hazırız. Enflasyon muhasebesine hazırız. Bu süreci geçmek durumunda kalacağız.”

Dijital çözümlerin üstüne gittiklerini söyleyen Erkan, “Sigortayı, ödeme sistemlerini, bankacılığı dijitalleştirmek gibi. Sigorta işinde şirketimizin ismi Güvencell ama onu değiştirmek istiyoruz. Farklı bir isme doğru gitmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun duyurusunu yapacağız. Erkan, Dijital bankacılık için şirket kurulumu için başvurusu yaptıklarını, şirket kurulunca bankacılık başvurusu yapacaklarını bildirdi.

“Önümüzdeki hafta Barikat gibi bir şirketi daha duyuracağız"

Yakın zamanda Barikat'a ortak olduklarının anımsatılması üzerine Erkan, "Biz Mart ayında girişim sermayesi şirketi kurduk. Türkiye'de belli alanlarda siber güvenlik, sürdürülebilirlik, yapay zeka, IOT gibi yeni nesil teknolojiler konusunda belli yere gelmemiş şirketlere yatırım yapma niyetiyle kurduk. Dolayısıyla bu şirketlerin bir tanesi Barikat, ama önümüzdeki hafta bir duyuru daha yapacağız. Bu şirketimiz artık aksiyona geçti, diğer şirketi de duyuracağız” açıklamasında bulundu.