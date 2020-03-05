Turkcell yönetiminde değişiklik

05 Mart 2020

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenine göre; Turkcell İletişim Hizmetlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Nail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar’ın atanması, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine kurulca başka bağımsız üyeler atanıncaya kadar görev yapmaları kararlaştırdı.

Bu arada Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler’in görevlerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili Turkcell'den henüz bir açıklama yapılmadı.