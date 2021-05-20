Turkcell, Zeka Gücü Projesi ile WSIS Ödülleri'nde birinci oldu

Turkcell'in Zeka Gücü Projesi (The Whiz Kids Project), dünya genelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünden yararlanan projeleri ödüllendiren WSIS Ödülleri’nde e-learning kategorisinin birincisi seçildi. Ülkelerin bilişim altyapılarını iyileştirmeye teşvik eden WSIS Ödülleri’nde bu sene 126 ülkeden bin 270 proje yarıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle özel yetenekli öğrenciler için 2016’da hayata geçirilen Zeka Gücü Projesi, Türkiye’de sınıf içi eğitimlerle destekleniyor. Mobil uygulama olarak da çocuklara ulaşan proje kapsamında 41 ilde kurulan 59 laboratuvar ve çevrim içi eğitimler aracılılığıyla yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojileri eğitimleri binlerce öğrenciye ulaştırıldı. Bunun yanında Zeka Gücü mobil uygulamasıyla Türkiye genelinde eğitim fırsatı tüm öğrenciler için erişilebilir hale getirildi.

"Toplam 240 bin saat eğitim verdik"

Salgın sürecinde uzaktan eğitimin tüm dünyada büyük önem kazanmasıyla Zeka Gücü Projesi’nin topluma katkı sağlamaya devam ettiğini söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Zeka Gücü Projesi’yle de Türkiye'de yaşayan üstün yetenekli çocukların potansiyellerini erken yaşta keşfetmelerine destek olmayı ve onları kendilerini geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında geride kalan 5 yılda ülke genelinde 100 binden fazla öğrenciye ulaşarak, toplam 240 bin saat eğitim verdik ve çocukları yarının yenilikçi dünyasına hazırladık. Platformları iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, müfredatımıza farklı eğitimler ve içerikler eklemek için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.