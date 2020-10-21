Turkcell’de 25 yıllık ana sözleşme değişti

Turkcell Genel Kurulu, şirketin İstanbul'daki genel merkezinde yapıldı. Turkcell'de tarihi kararların alındığı ve şirkette yeni dönemi başlatan Genel Kurul toplantısı tamamlandı.





Turkcell'in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu'na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi'nde değişiklik öngören maddeler, pay sahipleri tarafından kabul edildi.

Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası’nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu’nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24,8'e çıkarması bekleniyor.

Yönetim kurulu üyeliği

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada ise toplantıda 15 gündem maddesinin görüşüldüğü, bu kapsamda yönetim kurulunun şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul ettiği bildirildi.

Şirketin geçen yılki faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylandığı aktarılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin de 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiği belirtildi.

Açıklamada, bağış sınırının, şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde 1'ine kadar belirlendiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Christopher James Powell'in atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı onaylanmıştır. Gündemin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddesine ilişkin oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir."

Hisse başına 0.37 lira brüt temettü

Toplantıda, 2019 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararının da oylandığı belirtilen açıklamada, "Oylama neticesinde, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir karın yüzde 25'ini aşmayacak şekilde, 1 lira nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 lira (net 0,3135812 lira) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811 milyon 621 bin 869 lira tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca 30 Kasım'da mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TVF, yönetim kurulunda 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek

TVF, Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri, pay sahipleri tarafından kabul edildi.

Hissedarların Turkcell'in ana sözleşmesindeki 19 maddede öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle TVF'nin imtiyazlı A Grubu hisselerini devralmasının önü açıldı. Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlara göre, şirketin yönetim kontrolüne sahip hissedarı haline gelen TVF, yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek.

Yönetim kurulu başkanı da bu 5 üye arasından seçilecek. Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçilebilecek. Bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak.

Aksu: Tarihi kararlar alındı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Genel Kurul toplantısının yüksek bir katılımla ve oldukça verimli bir şekilde gerçekleşmiş olmasının şirkete değer kattığını söyledi.

Ana Sözleşme'nin hem yatırımcılar hem de müşteriler açısından daha güçlü bir şirket ve marka olma amacıyla değiştirildiğini vurgulayan Aksu, "Bugünkü Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz markamızı global arenada daha da yukarılara taşımak"

Bülent Aksu, söz konusu Turkcell olduğunda asla değişmeyecek bazı değerlerin bulunduğuna dikkati çekti.

Turkcell'in DNA'sında var olan yenilikçilik, yüksek kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti politikası, güçlü finansal yapı, toplumsal fayda odaklı hizmet anlayışını güçlendirerek sürdüreceklerini belirten Aksu, şöyle devam etti:

"Turkcell istikrarlı bir şekilde büyüyen ve yarattığı değeri yatırımcısı ile paylaşan bir şirket. 50 milyona yakın abone ve dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahip olan Turkcell, ayrıca tüm dünyada kullanılan müzik, anlık mesajlaşma, bireysel bulut gibi servislerini içeren dijital servis portföyünü, Türkiye'nin en büyük veri merkezi hizmetini veren dijital iş çözümleri işini ve tüm bunlarla beraber tech-fin alanında yine Türkiye'nin yeni nesil ödeme sistemleri işini bünyesinde barındırıyor.

Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell’in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum. Turkcell küresel marka olma yolculuğuna hızlı ve emin adımlarla devam ediyor."

Aksu, bugünkü Genel Kurul sonrasında kavuştukları güçlü yapıyla, hedeflerinin Turkcell markasını global arenada daha da yukarılara taşımak olduğunu ifade etti.

Hissedarların da desteği ile bu ortak amaç doğrultusunda var güçleriyle çalışmaya, müşterilerin hayatına değer katmaya, küresel arenadaki güçlü pozisyonunu yükseltmeye katkı verecek ürün ve servisler geliştirerek Türkiye'nin Turkcell’i olarak ülke için çalışmaya ve millet için üretmeye devam edeceklerini dile getiren Aksu, "Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı. Yeni dönem Türkiye'mize ve Turkcell'imize hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.