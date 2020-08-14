Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

14 Ağustos 2020

Selenay YAĞCI

Turkcell Grubu, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL’ye çıkardı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bunun Turkcell’in en iyi ilk 6 ay gelirlerini elde ettiğini kaydetti. Şirketin FAVÖK’ü 5 milyar 633 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı yüzde 41,5’a yükseldi. Aynı dönemde FVÖK 2 milyar 810 milyon TL, FVÖK marjı ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti. Turkcell’in ilk 6 ayda net kârı 1 milyar 724 milyon TL olurken, mobil ARPU büyümesi yıldan yıla yüzde 14 artarak 46,4 TL’ye ulaştı. Sağlam iş modeli ve etkin finansal risk yönetimi disiplinleriyle, bu süreçten de güçlenerek çıktıklarını Erkan, “Turkcell 2020 beklentilerini koruyor, gelirde yüzde 10-12 büyüme hatta daha yukarıda büyüme öngörüyoruz. FAVÖK yüzde 40-42, FVÖK marjı yüzde 19-21 hedefliyoruz, ama esas hedefimiz bu sayıların üst bandı ve onun yukarısına ulaşmak.” Erkan, ayrıca 3 milyar dolarlık yatırım hedeflerini de koruduklarını belirtti.

“Kur riskimiz yok”

Varlık fonu sonrası iş yapışta bir değişiklik ön görmediklerini ifade eden Erkan, “Pandemi süreci yerli, milli dijital süreçlerin kritik olduğunu gösterdi. Döviz kuru riskimiz hemen hemen hiç yok, finansal yapı olarak biz nakit pozisyonu en kuvvetli şirketlerden biriyiz. Hedging araçlarını kullanarak olası döviz artışı koruma faktörlerini aktif olarak kullanıyoruz. Biz kuvvetli hazine, maliye yönetimi yapan bir şirketiz” diye konuştu. Erkan, ayrıca “Global Tower'da diğer operatörlerle fayda sağlayacağımız bir yapı istiyoruz, bu nedenle tek başına halka arzını düşünmüyoruz” dedi.



822 bin faturalı net müşteri kazandı



Yılın ikinci çeyreği COVID-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem olduğunu ifade eden Erkan, 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63’e çıkardıklarını söyledi. Erkan, yılın ilk yarısında ise toplam 822 bin faturalı net müşteri kazandıklarını belirterek, şunları anlattı: “Abone sayımız ise 795 bin kişi arttı. Böylece 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştirdik. Pandemi döneminde fiber hızında internete yönelik talebin hızla arttı. Şebekemizdeki trafikte yüzde 50’lere varan artışlar gözlemlerken, 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımı 2020’nin ikinci çeyreğinde 13.9 GB’a yükseldi. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sunan Superbox ürünümüzü kullananların sayısı Temmuzda 500 bine ulaştı.”



Dijital satışlarda 3 yıllık hedefini 6 ayda yakaladı



Dijital kanallardaki işlemler ve cihaz alımlarının, ilk 6 ayda rekor kırdığını ifade eden Erkan, “Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışlarında geçen yılın 12 ayında gerçekleşen hacme, 2020’nin ilk 3 ayında ulaştık. Online kanallardan gerçekleşen satışlarımızın sabit işi hariç bireysel toplam gelirindeki payı 2022 sonunda yüzde 12 olur demiştik. Şu anda bu pay yüzde 11’e yükseldi. 3 yıllık hedeflerimizi neredeyse 6 ayda yakaladık” diye konuştu.



BiP’te çoklu görüntülü görüşme %400 arttı



Kurumlara dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Çözümleri’nin gelirleri 2020’nin ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 15 arttı. Gelecek dönemler sözleşme bedeli ise 1,4 milyar TL’ye ulaştı. Dijital servisler ise 2. çeyrekte tekil gelir bazında geçen yıla göre yüzde 23 büyüdü. BiP’te görüntülü görüşme süresi yüzde 90’lık artışla 29 milyon dakikaya çıktı; grup görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400’lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştı. TV+ aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 arttı. Erkan, şirketleşen TV+, fizy ve Lifebox gibi dijital servislerinin global OTT servisleriyle rekabetin daha güçlü hale geleceğini vurguladı.



Turizm durdu, roaming gelirleri düştü



Türkiye’ roaming konusunda lider bir şirket olduklarını söyleyen Erkan, “Hem gelen ziyaretçi,hem de giden yerli turist anlamında turizmdeki yavaşlamanın bize ciddi etkisi oldu, toplam roaming gelirlerinin yüzde 85 civarı düştüğünü görüyoruz. 3. çeyrek roaming gelirlerinin daha çok en yüksek olduğu çeyrek daha çok hissedilecek ama başka gelir artışlarıyla kapatıyoruz” dedi.



Paycell işlem hacmi 2,1 milyar oldu



Erkan, “Dijital ödeme platformumuz Paycell’de bu dönemde gerçekleşen toplam işlem hacmi 2,1 milyar TL’ye ulaştı. Grup dışı gelir büyümesi ise yüzde 60 oldu. Kullanıcı sayısı geçen yıla göre 2,5 katı olurken, işlem hacmi ise yüzde 71 arttı. Bunlar, ‘fintek’in geleceğin yükselen iş alanları arasında yer alacağı konusundaki görüşümüzü de destekliyor. Vergi Usul Kanunu’nun 507 numaralı tebliğine uygun üretilen Paycell Android POS ile esnafımızın maliyetlerini azaltmak istiyoruz. Esnafımız tahsilat, stok takibi ve fatura üretim süreçlerini tek bir ekrandan kontrol edebilecek” dedi.



Yıl sonunda 7 bin kişilik istihdam hedefi



COVID-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, 2020’nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Erkan, yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri ile birlikte 22 bini aşkın kişiye çıktığını belirterek, “2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlarımız devam ediyor.”

Kaynak: AA