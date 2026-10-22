Turkcell’den 174 ülkede geçerli Global 3 GB paketi hediye

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Müşterilerinin yurt dışında da hayatını kolaylaştırmak için farklı çözümler üreten Turkcell, bireysel ve kurumsal faturalı kullanıcılarına Global 3 GB paketini senede bir kez ücretsiz sunmaya başladı.

174 ülkede geçerli Global 3 GB paketi, müşterilerin seyahatleri boyunca iletişim ihtiyaçlarına destek oluyor. Paket kapsamında 3 GB internetin yanı sıra 300 dakika arama ve aranma ile 200 SMS hakkı bulunuyor. Hediyeden yararlanmak isteyenler, BiP Seyahat kanalı üzerinden paketlerini aktif hale getirerek 2 hafta boyunca kullanabiliyor.

“Müşterilerimizin yurt dışında da yanlarında oluyoruz”

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, kampanyayla ilgili şunları söyledi: “Turkcell Çözüm Gücü anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden görüyor, hayatlarını kolaylaştıran çözümlerimizle yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yanlarında oluyoruz. Kısa süre önce Turkcell Platinum müşterilerimizin ‘Tarifen Yurt Dışında Geçerli’ özelliğinden ücretsiz yararlanabildiği maksimum süreyi 7 günden 15 güne çıkartmıştık. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda yurt dışı faydalarımızı genişlettik. Şimdi de 174 ülkede geçerli Global 3 GB paketimizi bireysel ve kurumsal tüm faturalı Turkcell’lilere yılda bir kez hediye ediyoruz. Ayrıca kullanıcılarımız dilerse seyahat öncesinde Turkcell Uygulaması’nda yer alan yapay zekâ destekli asistanımız Teknocan ile hat kontrollerini rahatça yapabiliyor. Müşterilerimizin hayatına değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

BiP üzerinden kolay aktivasyon

174 ülkede geçerli olan Global 3 GB hediyesinden yararlanmak isteyen Turkcell faturalı kullanıcılarının tek yapması gereken, BiP Seyahat kanalından paketlerini aktif hale getirmek. BiP kullanıcıları ayrıca yurt dışındayken de BiP’ten ücretsiz yazışabiliyor, sesli veya görüntülü arama yapabiliyor.