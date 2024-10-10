Turkcell'den 1,8 milyar liralık finansman bonosu ihracı!
Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL), yurt içindeki nitelikli yatırımcılara üç ay vadeyle 1,8 milyar liralık finansman bonosu ihraç etti. Yıllık basit faizi yüzde 49,5 olan ihraca Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etti.
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Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek 'Finansman Bonosu İhracı' hakkında bilgi verdi.
Açıklamada halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 30 Ocak 2025 vadeli ve yüzde 49,5 yıllık basit faizli 1,87 milyar liralık finansman bonosunun ihracının tamamlandığı kaydedildi.
Bononun yatırımcı hesaplarına virmanının bugün gerçekleşeceği belirtildi. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etti.