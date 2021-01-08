Turkcell'den 200 milyon liralık sukuk ihracı kararı

Turkcell, bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş tarafından, 200 milyon TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, 12 aya kadar vadelerle sukuk ihraç edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde: "Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 200.000.000 TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir."