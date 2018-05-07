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Turkcell'den 4.8 milyon dolarlık geri alım

Turkcell 4.8 milyon dolar tutarında tahvil geri alımı yaptı.

Turkcell'den 4.8 milyon dolarlık geri alım
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Turkcell tahvil geri alım programı çerçevesinde 2025 vadeli eurobondundan 4.8 milyon dolar tutarında geri alım yaptı.

KAP açıklamasına göre alımlar 96.200 fiyattan yapıldı.

Kaynak: Reuters

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