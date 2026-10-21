Turkcell'den 6G testi: Kamera kullanmadan insan yoğunluğunu yüzde 90 doğrulukla tespit etti

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Turkcell, mobil şebekelerin yalnızca iletişim sağlamakla kalmayıp çevresindeki hareketleri de algılayabilmesini sağlayan yeni bir teknolojiyi gerçek saha koşullarında denedi. İstanbul Fuar Merkezi ve Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirilen 6G Ar-Ge çalışmasında, mevcut 5G altyapısının insan hareketlerini tespit etmek ve güvenlik amacıyla kullanılabileceği gösterildi.

5G sinyalleriyle insan yoğunluğu yüzde 90 doğrulukla ölçüldü

Turkcell'in İstanbul Fuar Merkezi ile yürüttüğü 6G Ar-Ge projesinin ilk aşamasında, şirketin 2026 yılında hayata geçirdiği MPN (Mobile Private Network) özel şebeke çözümü kullanıldı.

Genel şebekeden tamamen izole çalışan ve kuruma özel sunulan 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen testlerde, Tiami Networks'ün PolyEdge™ çözümünden yararlanıldı.

Çalışmada, 5G sinyallerindeki değişimler analiz edilerek farklı yoğunluk seviyelerindeki insan sayısı yüzde 90 doğrulukla belirlendi. Ayrıca ortamda bulunan bir kişinin konumu 3 metreye kadar hassasiyetle tahmin edildi.

Türkiye'de ticari 5G altyapısı kullanılarak ilk kez C-bantta gerçekleştirilen testlerde, insan ve yoğunluk tespitinin yanı sıra insan kaynaklı güvenlik ihlallerinin belirlenmesine yönelik senaryolar da denendi.

Böylece 5G teknolojisinin ana taşıyıcısı olan C-bandın, gelecekte iletişimin yanı sıra endüstriyel ve bireysel kullanıma yönelik algılama çözümlerini de destekleyebileceği gösterildi.

Kamera olmadan insan hareketleri nasıl tespit ediliyor?

Entegre Algılama ve İletişim (ISAC) teknolojisi, haberleşme amacıyla kullanılan mevcut 5G sinyallerindeki değişimleri analiz ederek çevredeki insan hareketleri ve yoğunluğu hakkında bilgi üretiyor.

Bu yöntem sayesinde kamera veya video tabanlı izleme sistemlerine ihtiyaç duyulmadan insan hareketleri takip edilebiliyor.

Teknolojinin kullanılabileceği alanlar arasında kalabalıkların yönetimi, kapalı alanlarda konum belirleme ve tesis güvenliği bulunuyor.

Sistemin görüntü kaydı gerektirmemesi ise kişisel mahremiyet açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Turkcell Küçükyalı Plaza'da güvenlik testi yapıldı

Ar-Ge çalışmasının ikinci aşaması Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirildi.

Bu aşamada bina girişindeki insan yoğunluğu, 5G sinyallerindeki değişimler üzerinden ölçüldü.

Ayrıca sistemin ortamda insan hareketi algılandığında alarm oluşturmasını sağlayan bir güvenlik senaryosu başarıyla test edildi.

Elde edilen sonuçlar, ISAC teknolojisinin yalnızca kontrollü test ortamlarında değil, gerçek operasyon koşullarında da kullanılabileceğini ortaya koydu.

6G teknolojisi hangi alanlarda kullanılabilecek?

ISAC, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) IMT-2030 çerçevesinde tanımladığı 6G yetkinlikleri arasında yer alıyor.

Bu teknolojiyle geleceğin mobil şebekelerinin yalnızca veri ileten altyapılar olmaktan çıkarak çevrelerini algılayabilen akıllı sistemlere dönüşmesi hedefleniyor.

ISAC teknolojisinin gelecekte akıllı şehirler, otonom sistemler, güvenlik, afet yönetimi ve endüstriyel uygulamalar gibi alanlarda kullanılması bekleniyor.

Turkcell ise mevcut 5G altyapısı üzerinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla 6G döneminde yaygınlaşması öngörülen bu yetkinlikleri bugünden geliştirmeyi ve gerçek kullanım senaryolarında test etmeyi amaçlıyor.

Turkcell: Şebekeler çevresini algılayan akıllı sistemlere dönüşecek

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, mobil şebekelerin 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte yeni işlevler kazandığını belirtti.

Geleceğin şebekelerinin yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlamanın ötesine geçeceğini vurgulayan Güngör, bu altyapıların bulundukları ortamı algılayabilen akıllı sistemlere dönüşeceğini ifade etti.

Güngör, Tiami Networks ile yürütülen çalışmalarda mevcut 5G altyapısından elde edilen sinyallerin yapay zekâ ile analiz edildiğini ve insan yoğunluğunun yüksek doğrulukla tahmin edildiğini bildirdi.

İnsan hareketlerine bağlı bina giriş ve çıkışlarının gerçek zamanlı olarak tespit edilebildiğini belirten Güngör, kamera kullanılmadan gerçekleştirilen bu işlemlerin mahremiyet odaklı uygulamalar açısından önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Güngör, çalışmanın 6G ile hayatımıza girmesi beklenen yeni kullanım senaryolarına hazırlık niteliği taşıdığını kaydetti.

Tiami Networks: 6G'nin algılama yeteneklerini araştırıyoruz

Tiami Networks Kurucusu ve CEO'su Amitav Mukherjee de Turkcell ile gerçekleştirilen çalışmaların, mevcut hücresel altyapının gelişmiş algılama yeteneklerini nasıl destekleyebileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Mukherjee, Turkcell'in 6GEN.LAB ekibiyle birlikte ISAC teknolojisinin pratik uygulamalarını ve yeni nesil mobil şebekelerde üstlenebileceği rolü araştırdıklarını ifade etti.

Şirketler arasındaki iş birliği kapsamında, 5G altyapısının iletişim dışındaki kullanım alanlarının geliştirilmesine ve 6G teknolojisinin gelecekte sunabileceği yeni yetkinliklerin test edilmesine odaklanılıyor.