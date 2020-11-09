Turkcell’den 9 milyar TL yatırım ve 3 bin istihdam

09 Kasım 2020

Yener KARADENİZ

Genel Müdür Murat Erkan: 21,5 milyonu faturalı, 37 milyon aboneye ulaştık Kuruluşundan bu yana 50 milyar TL civarında yatırım yapan ve bunun 25 milyarını son 5 yılda gerçekleştiren Turkcell, 2020’nin tamamında ise 9 milyar TL’lik yatırıma imza atacak. Şirket, yatırımlara paralel olarak 3 bin de yeni istihdam gerçekleştirmiş olacak.

Turkcell’in 2020 3. çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Grubu’nun bu dönemde tüm alanlarda güçlü büyüme gösterdiğini belirtti. Gelirlerin yüzde 16,1 artarak 7,65 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Erkan’ın verdiği bilgilere göre, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 44,4 oranında artarak 3,4 milyar TL’ye, faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) yüzde 24,5 artarak 1,88 milyar TL’ye ve net kâr da yüzde 51,1 oranında artarak 1,2 milyar TL seviyesine çıktı.

Finansal sonuçların mükemmele yakın bir seviyeye yükseldiğine dikkat çeken Erkan, bu dönemde 382 bin de yeni müşteri kazandıklarını aktardı. Şirket, söz konusu rakamlar ile 21,5 milyonu faturalı olmak üzere toplamda 37 milyon aboneye ulaştı. Mobil bileşikte müşteri başına düşen gelir (ARPU) büyümesi de yüzde 14 yükselişle 52 TL’ye ulaştıran şirket, faturalı müşteri sayısını 3. çeyrekte net 317 bin, yılın 9 ayında ise 1,1 milyon yükseltmiş oldu.

Data kullanımı yüzde 51 arttı

Erkan, Turkcell Grubu’nun diğer ürünlerinin performansından da söz etti. Bu kapsamda Superbox ürününün lanse edildikten sonra her yıl önemli oranlarda büyüdüğüne dikkat çeken Erkan, söz konusu üründe abone sayısının 551 bine ulaştığını söyledi. Bireysel net tavsiye skorunda en yakın rakiplerine 15 puan fark attıklarını anlatan Erkan, en yakın ikinci rakip ile aralarındaki farkın ise 20 puana yükseldiğini vurguladı. Burada en önemli etkenin data olduğunu söyleyen Erkan, akıllı telefon penatrasyonunun yüzde 80’e ulaştığını, 21 milyon abonenin 4.5G uyumlu telefon kullandığını ve bu kapsamda data kullanımının da yüzde 51 oranında arttığını aktardı. Pandemi öncesinde yatırımcılar ile oturup 2022 sonuna kadar yatırım planı yaptıklarını belirten Erkan, “Bu hedeflerden biri de bireysel satışların yüzde 12’sini 2022 sonuna kadar dijital kanallardan elde etmekti. Pandeminin etkisi ile söz konusu hedefe 3. çeyrekte ulaştık” dedi. Erkan, Yurtdışından elde edilen gelirin yüzde 25 artış ile 658 milyon TL’ye ulaştığını belirterek Erkan, burada en önemli rolün Ukrayna’ya ait olduğunu aktardı.

Dijital servis ürünlerinde yıldan yıla yüzde 28’lik büyüme elde ettiklerini kaydeden Erkan, Lifebox, Bip, TVplus gibi ürünlerin 30 ülkede hizmet vermeye başladığını anlattı.

Video konferans uygulamaları BiP Meet’in de devreye alındığını anlatan Erkan, söz konusu uygulamanın ülkenin verisi ülkede kalma anlayışı açısından önem arz ettiğini, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükelçiler ile görüşmesinde bu uygulamayı kullanacağını aktardı. Öte yandan Erkan, uygulamanın online eğitimde kullanılmasına yönelik görüşmelerin de devam ettiğini söyledi.

Paycell hakkında da konuşan Erkan, “Aktif kullanıcı sayısı 4,6 milyon adede çıkarken, işlem hacmi ise 2,2 milyar TL’yi buldu. Yine uygulama ile 248 milyon TL’lik dijital ödeme yapılırken, işlem hacmi ise yüzde 171 oranında arttı” dedi. Finansal teknolojinin tüm dünyada önemli bir açılım olduğunu ve kendilerinin de burada yerlerini aldığına dikkat çeken Erkan, Telekom dışı alanlarda da güçlenmeye devam ettiklerini söyledi.

"Varlık fonu kamulaştırmak için gelmedi"

Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Varlık Fonu, yüzde 26,2 pay ile Turkcell’de hakim hissedar olmuştu. Bunu ortaklıkta sadeleşme olarak tarif eden Erkan, “Sade bir yönetim yapımız var. Uzun vadede daha net bir hisse yapısına gitti. Daha hızlı ve stratejik kararlar alabileceğiz. Varlık Fonu Turkcell’i kamulaştırmak için değil global vizyonu olduğu için var. Vizyon ve stratejisinin doğru noktada olduğu için var. Turkcell’in vizyon ve stratejisi ile güzel bir sinerji ortaya çıkıyor” dedi. Halihazırda Turkcell’de Varlık Fonu’nun payı yüzde 26,2, Letter-One’ın payı yüzde 24,8, halka açıklık oranı ise yüzde 49.

Deprem ile ilgili tüm senaryoları çalıştık

Son günlerin en önemli gündem konusu olan depremde operatörlerin hazırlıkları konusunda ise Erkan, şu bilgileri verdi: “Depremde ölçeklemek çok kritik. Depremde talep yarım saat içinde 6 katına çıkıyor. İzmir’de bunu sıfıra yakın sorunsuz şekilde atlattık. İstanbul depremi ile ilgili çalışma grubumuz detaylı bir çalışma yapıyor. Olası senaryolar oluşturduk ve bütün senaryolara çalıştık. Kapasitemizi yüzde 50 artırdık. Bip uygulamamızda acil durum butonumuz var. Acil bir durumda 10 kişiye durumunuz ile ilgili bilgi gönderiyor. İzmir depreminde 40 bin vatandaş bunu kullandı.”

"Ortak fiber altyapısında ihtiyacı var"

Uzun süredir tartışılan ortak altyapı yatırımları konusunda ise Erkan, şöyle konuştu:

"Ortak altyapı konusunda vatandaştan Cumhurbaşkanı'na kadar herkes hemfikir. Bu ülkenin daha gazla fiberleşmesi gerekir. Pandemi bunu çok net gösterdi. İnsnaların teknolojik anlamda geniş banda daha çok ihtiyacı var. Pandemide fark yaratan ülkeler, geniş bant ile ekonomilerini ayakta tutuyorlar. Uzaktan sağlık, eğitim, çalışma gibi durumlarda buna ihtiyaç var. Yapılması ülke adına iyi olur. 15 milyar dolar yerine 4 milyar yatırım yapıp kalanını yeni alanlara ayırabiliriz."