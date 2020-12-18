Turkcell'den 90 milyon dolarlık kredi anlaşması

Turkcell, ING Bank ve AB Svensk Exportkredit ile 90 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladığını açıkladı. Kredinin Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.'den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında ING BANK N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam 90 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Her bir dilimin sırasıyla 15 ay kullanım süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilecektir. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde yapılacak olup, yıllık toplam maliyetleri sabit %3,04'tür" denildi.