Turkcell'den bir ilk! Yapay zeka projesi TÜBİTAK desteği aldı

Turkcell, ‘AI-P5G: Bulut Tabanlı 5G Ağ Yönetiminde Yapay Zekâ Destekli Optimizasyon’ isimli Ar-Ge projesi ile TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. 1 Ocak 2025 itibarıyla çalışmalarına başlanan projenin, 30 Haziran 2026’da tamamlanması planlanıyor.

TÜBİTAK’ın ilk kez 2022’de başlattığı TEYDEB 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Programı kapsamındaki desteğini kazanan 11 projeden biri olan Ar-Ge çalışmasıyla firma, telekom sektöründe bu desteği alan ilk ve tek şirket oldu. Projede, Opticoms Türkiye ve Koç Üniversitesi de yer alıyor. Uygulamanın hayata geçirilmesi aşamasında proje, otomotiv sektöründen Beemobs ile robotik alanında SmartUniversal firmaları tarafından desteklenecek.

"Proje, farklı sektörlerin dijital dönüşüm yolculuklarına da kazanım sağlayacak"

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan bu projemizin, akademik ve teknolojik gelişmeleri desteklemenin yanı sıra farklı sektörlerin dijital dönüşüm yolculuklarına kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Yenilikçi teknoloji uygulamalarına yönelik olarak yüksek otomasyon seviyesinde akıllı bir haberleşme altyapısını hayata geçireceğimiz proje ile ülkemizdeki teknoloji ekosistemini güçlendirme hedefimiz bulunuyor. Yapay zekâ temelli, özel bir 5G şebeke yönetim platformu geliştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, şebekenin anlık değişen gereksinimleri farklı makine öğrenimi teknikleri kullanılarak öngörülebiliyor. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin dijital geleceğine katkı sağlama misyonumuzla, sürdürülebilir kalkınmaya ve operasyonel verimliliğe önemli katkılar sunacak bu projemiz bizler için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı.”