Turkcell'den geleceğin fiber teknolojisini destekleyen hız rekoru

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Huawei işbirliğiyle gerçekleştirilen 50GPON testini başarıyla tamamladı.

Turkcell, testlerini yaptığı PON (Pasif Optik Ağ) teknolojisinin eriştiği son nokta olan 50GPON, saniyede 50 gigabit hızları destekliyor. Bu teknoloji, gelecekte bireysel ya da kurumsal müşterilerin yanı sıra 5G ve ötesi iletişim altyapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol üstlenecek.

50GPON rekor denemesiyle Turkcell, dijital gelecek için yaptığı yatırımlara bir yenisini ekleyerek teknoloji liderliğini pekiştirdi. Turkcell'in Kartal'daki test laboratuvarında yapılan 50GPON testlerinde downstream (indirme) yönünde 42 Gbps hıza ulaşılırken, upstream (yükleme) yönünde ise 17 Gbps hız kaydedildi.

Böylece tek bir ekipman ve fiber kılı kullanılarak toplamda 59 Gbps hıza ulaşıldı.

"50GPON testi, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 50GPON testinin, Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Koç, rekora imza attıkları bu testin, aslında Turkcell'in teknoloji alanındaki liderliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz için sadece bugüne değil, geleceğe hazırlanıyoruz. Bu denememiz, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı iletişim çözümleri sunma taahhüdümüzün bir yansıması. 50GPON teknolojisi, önümüzdeki dönem 5G ve ötesi iletişim altyapılarının devreye girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulacak olan daha yüksek hız ve düşük gecikme imkanını sağlayacak. Mevcut teknolojiye göre 5 kat daha yüksek hız sunabilen 50GPON'un önümüzdeki 3 yıl içinde yaygınlaşmasını öngörüyoruz. Bu teknoloji öncelikle baz istasyonları ve veri merkezleri gibi yüksek hız gereksinimi olan noktalara hizmet verecek. Ülkemizin dijitalleşmesine ivme kazandırmak için bu tarz yenilikçi teknolojilere yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Fiber şebekelerde kullanılan 50GPON teknolojisi, yüksek hız, çok düşük gecikme ile müşterilere daha ileri düzey bir iletişim deneyimi sunmayı hedefliyor.