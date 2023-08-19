Turkcell'den güneş ve rüzgâra 240 milyon dolar

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Turkcell, yüzde 8’i bulan enerji maliyetlerini düşürmek için başladığı enerji yatırımlarına hız verdi. Türkiye’de tüketilen enerjinin binde birini kullanan Turkcell, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarıyla son iki yılda 406 milyon TL tasarruf etti. Yenilenebilir enerjiye 240 milyon dolar yatırım yapacak olan Turkcell’in Genel Müdürü Murat Erkan, üç yıl içinde 300 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye alacaklarını ve 2026’da tükettikleri elektriğin yüzde 65’ini, 2030’da ise yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlayacaklarını söyledi. Erkan, “Hedefimiz yeşil enerji tüketen şirket olmak” dedi. 2023 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını KKTC’de açıklayan Murat Erkan, dünyada her yıl veri talebinin yüzde 25 arttığını belirterek, “Bu talebi karşılamak için daha fazla enerji tüketiyoruz. 1 milyon gigabayt data üretimi 3.6 ton karbondioksit emisyonuna denk geliyor. Enerji verimliliği odağımız sayesinde veri kullanımı başına enerji tüketimini 2022’de bir önceki seneye göre yüzde 17 azalttık” diye konuştu.

"En çok yatırım yapan şirketiz"

Yeşil enerjide sektörde en fazla yatırım yapan şirket olduklarını söyleyen Erkan, şunları anlattı: “Turkcell Grup bünyesinde ürettiğimiz yeşil enerjiyle şu an toplam tüketimimizin yüzde 8'ini karşılıyoruz. Geçen yıl toplam 650 baz istasyonunda güneş enerjisine dayalı bir alternatif çözüm olan Greensite’a (Yeşil Saha) geçildi. Bu istasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 680 bin kilovatsaat enerji tasarrufu sağladık. 2023 sonuna kadar ek 750 adet daha Greensite projesi hedefimiz var. Çevreci kaynak odaklı enerji verimliliği projeleriyle 2022 ve 2023’te yaklaşık 131 GWh enerji ve 406 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladık." Ankara, Adana ve Tekirdağ'daki veri merkezlerinde, KKTC ve Diyarbakır'daki iki bölge yerleşkesinde güneş enerjisi sahaları bulunduğunu anımsatan Erkan şunları söyledi:

2025 sonuna kadar 300 mv kurulu güç

“Yıl sonu itibarıyla 57 megavat kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi projelerinde saha çalışmalarını devam ettiriyoruz. 2025 sonuna kadar güneş enerjisinde toplam 300 megavat kurulu güce sahip olmayı planlıyoruz. İzmir Karadağ’da, yaklaşık 2 bin 500 baz istasyonun yıllık tüketimini karşılayacak üretim kapasitesine sahip, 18 megavat büyüklüğünde 6 türbinli rüzgâr enerji santralimiz var. Bu santralin 27.6 megavat kurulu güce ulaştırılması için izin süreçleri devam ediyor” dedi.

"İstanbul depremine hazırlanıyoruz"

Olası bir Marmara depremiyle ilgili de yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Erkan, “Biz Marmara depremine ilişkin planlarımızı bölgede çalışan arkadaşlarımıza ulaşamayacağız kurgusuyla yapıyoruz. Binalara baz istasyonu kurmayalım peki tamam. O zaman kule yapmamız lazım. Hatay depreminde bölgedeki 1200 kulemizden sadece 1’i hasar gördü. İstanbul’da 2700 adet kule yapmamız lazım. Bunları nereye koyacağız.”

Depremde GSM operatörlerine yönelik eleştirilerin hatırlatıldığı Erkan, "Kendimize de çevremize de iğneyi batırıyoruz. Bizim de geliştirmemiz gereken alanlar var ama deprem sürecinde GSM operatörleri kötü bir iş çıkarmadı. GSM teknolojileri dünyanın hiçbir yerinde depremde kurtarma teknolojisi değildir. GSM operatörleri ile birlikte ilgili kurumların senkronize olması gerek” dedi. Erkan, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında düzenlenen kampanya sürecinde açıkladıkları 3.5 milyar TL'lik bağışın onay için 13 Eylül'de gerçekleşecek genel kurulda gündemede geleceğini de ifade etti.

KKTC’ye 4.5G eylülde geliyor

Genel Müdür Murat Erkan KKTC’de, eylül ayında gerçekleştirilecek lansman ile KKTC’yi 4.5G teknolojisi ile ilk defa Kuzey Kıbrıs Turkcell’in buluşturacağını açıkladı. Erkan, “Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de en yüksek hızı, en son teknolojileri Turkcell Grup olarak biz sunacağız. Rakiplerimize oranla daha fazla frekans genişliği, daha fazla 4.5G kapasitesi ve daha yüksek hızla hizmet vereceğiz” dedi.

"Enflasyona adapte olmalıyız"

Zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Erkan, “Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininde bulundu. Enflasyonun 2024’ten sonra yavaşlayacağını öngörüyor. Haberleşme sektöründe de yüzde 6.22 enflasyon var. Biz de enflasyona adapte olmak zorundayız” diye konuştu.

3.2 milyar net kâr

Murat Erkan, genişleyen müşteri bazı, dijital servisler ve techfin faaliyetlerinin katkısıyla Turkcell’in ikinci çeyrekte istikrarlı büyümeye devam ettiğini, bir yıl içinde 1.4 milyon yeni müşteri kazandığını söyledi. Turkcell’in grup gelirleri yıllık bazda yüzde 73.5 büyüyerek 21.7 milyar TL, FAVÖK ise yüzde 89.3 oranında artarak 9.5 milyar TL oldu. Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.1 artışla 3.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Dijital servis ve çözümler, dijital iş servisleri ve techfin gibi stratejik odak alanlarında büyüme ivmesi yakaladıklarını vurgulayan Erkan, “2023’ün ikinci yarısında da sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Frekans talebimiz yok ihtiyacımız da yok"

Geçtiğimiz günlerde Vodafone Türkiye yöneticileri 5G'ye geçiş sürecinde, 700 MHz'lik boş frekansın operatörlerin kullanıma sunulması talep etmişti. Turkcell Genel Müdürü Erkan rekabet vurgusuyla bu öneriye karşı çıkarak, "Bizim öyle bir talebimiz yok, ihtiyacımız da yok. Planlarımızı ve stratejimizi doğru yaptık. Şu an kapasitemiz de frekanslarımızda bizim için yeterli. Bu frekans, deprem anında kullanıma açılmış olabilir ama afet anı ile normal hayat birbirine karıştırılmamalı. Afet anında bu frekans açılır ama sonra kapatılması lazım, yoksa rekabet dışı olur" dedi.