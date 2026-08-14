Turkcell’den ikinci çeyrekte 5,2 milyar TL net kâr: Abone sayısında tarihi eşik aşıldı

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Turkcell, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 71,8 milyar TL'ye ulaştı.

Aynı dönemde Turkcell'in net kârı 5,2 milyar TL olarak gerçekleşirken, konsolide FAVÖK 30 milyar TL'ye, FAVÖK marjı ise yüzde 41,8'e çıktı.

Turkcell'in mobil abone sayısı 40 milyonu geçti

Bilançoda öne çıkan gelişmelerden biri abone sayısında yaşandı. Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 243 bin net mobil abone kazandı. Böylece şirketin toplam mobil abone sayısı tarihinde ilk kez 40 milyon sınırını aştı. Faturalı abone sayısındaki net artış ise 284 bin olarak kaydedildi.

Turkcell yıl sonu beklentisini açıkladı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e revize ettiğini açıkladı.

Şirket, 2026 yılı için yüzde 5-7 reel gelir büyümesi ve yüzde 40-42 FAVÖK marjı beklentisini koruyor. Gelirlere oranla yatırım harcamalarının ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Superbox'ta 6 yılın en güçlü çeyreği

Superbox tarafında da önemli bir büyüme kaydedildi. İkinci çeyrekte 64 bin net yeni Superbox abonesi kazanıldı.

Bu rakam, 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana elde edilen en güçlü çeyreklik performans oldu. Son dört çeyrekteki toplam net Superbox abone kazanımı ise 163 bini geçti.

Turkcell'in aktardığı BTK verilerine göre Superbox'ın sabit kablosuz erişim pazarındaki payı yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

Fiberde 194 bin yeni haneye ulaşıldı

Turkcell'in fiber abonelerinin toplam sabit genişbant aboneleri içerisindeki payı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 80'e yükseldi.

Şirket ikinci çeyrekte fiber altyapısını 194 bin yeni haneye daha ulaştırdı.

Bireysel fiber müşterileri arasında 1.000 Mbps ve üzerindeki hızları tercih edenlerin oranı da yüzde 8'den yüzde 29'a çıktı.

TV+ abone sayısı 2,7 milyonu aştı

Turkcell'in dijital platformu TV+ da ikinci çeyrekte 123 bin net yeni abone kazandı. Böylece toplam TV+ abone sayısı 2,7 milyonun üzerine çıktı.

Şirket, HBO Max, Apple TV, NBCUniversal ve Paramount gibi küresel platform ve stüdyolarla yaptığı iş birliklerinin yanı sıra spor içerikleriyle de platformun içerik portföyünü genişletti.

Dijital İş Servisleri gelirleri yüzde 33 büyüdü

Turkcell'in Dijital İş Servisleri gelirleri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 33 arttı. Veri merkezi ve bulut gelirlerindeki artış ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Ankara veri merkezindeki beşinci modülün faaliyete alınmasıyla şirketin aktif veri merkezi kapasitesi 54 MW'a yükseldi.

Turkcell ayrıca Google Cloud iş birliği kapsamında kurulması planlanan üç yeni nesil veri merkezinin inşa çalışmalarına başladığını açıkladı.

Paycell gelirlerinde yüzde 22 artış

Finansal teknoloji tarafında da büyüme sürdü. Turkcell'in techfin iş kolunun gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 7 artarken, bu segmentin konsolide gelirlerdeki payı yüzde 6 oldu.

Paycell'in gelirleri ise yıllık bazda yüzde 22 yükseldi. Şirket, POS çözümlerinin büyümeye önemli katkı sağladığını bildirdi.

Ali Taha Koç'a GSMA'da yeni görev

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) Teknoloji Grubu Başkanlığına seçildi.

Koç, 1000'den fazla operatör ve şirketi bünyesinde bulunduran GSMA'daki yeni görevini, Türkiye'nin teknoloji ve telekomünikasyon vizyonunu küresel platformlarda temsil etmek açısından önemli gördüğünü belirtti.