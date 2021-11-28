Turkcell’den ortak fiber altyapı ve 5G için çözüm önerisi

Mehmet KAYA

AFYONKARAHİSAR- Turkcell, uçtan uca fiber altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Mevcut altyapıya Afyon, Ordu, Uşak ve Sivas’ın eklenmesi için yatırımlar devam ediyor. Turkcell’in yatırımlarına yönelik Afyonkarahisar’da bir basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür Murat Erkan, Türkiye’nin sabit internette dünyada 95. Sırada olduğunu hatırlatarak, bunun nedeninin abonelere kadar fiber altyapısının ulaştırılmaması olduğunu, Turkcell’in fiber yatırımının aboneye kadar ulaştırılması yönünde olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında ortak altyapı ve olası 5G ihalesine yönelik soruları da yanıtlayan Erkan, 5G için yerli teknolojinin 2022’ye yetişmeme ihtimalinin yüksek olduğunu, bu nedenle lisans vb. bir ihale yapılmadan, endüstrinin yoğun olduğu noktalar, havalimanları gibi nokta nokta alanlarda 2022’de 5G uygulamalarına açılmasını önerdi. Ortak altyapıda ise model öneren Murat Erkan, bir havuz şirket kurulmasını, herkesin sahip olduğu altyapı kadar bu şirkete katılım yapmasını, kamudan da Türkiye Varlık Fonu yanında yabancı yatırımcının da alınacağı, değer yaratmaya yönelik bir şirket oluşturulmasını önerdi.

Ortak altyapı konusunda bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Genel Müdür Murat Erkan, “ Ortak altyapıyı ortak bir sepete koyup hizmetleri tek bir altyapı şirketinde toparlamak ve servisleri ayrı şirketlerde yapmak en mantıklısı. İdeal olan bir altyapı şirketinin kurulması ve bizim gibi şirketlerin de servislerde rekabet etmesi” dedi. Ortak altyapı işletmeci şirketinin çok ortaklı, dışarıdan yatırım çekebilen bir şirket olarak tasarlanması gerektiğini belirten Erkan, özel sektörden de bu konuya yatırım yapmak isteyenler olacaktır. Yatırım yoğun bir iş kolu ve ciddi bir yatırım bütçesi gerektiriyor. Ortak olmak isteyen yatırımcı şirketlerle yapabiliriz” dedi.

5G talebi endüstri ağırlıklı

5G teknolojisinin son şahıs kullanıcılardan çok endüstrilerin ve hizmet ağlarının ihtiyaç duyduğu bir teknoloji sunduğunu vurgulayan Murat Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yerli teknoloji geliştirilmeden 5G’ye geçilmemeli” açıklamasının hatırlatılması üzerine, “2022’de yerli teknolojilerin hayata geçmesi çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla buradaki dengeyi de korumak lazım. İkincisi 5G teknolojisi 4.5G’de olduğu gibi bütün her yerde yapılması çok mümkün olan bir teknoloji değil. Bu endüstrilerin ihtiyacında oluşan bir şey. Talep endüstrilerden geliyor. Örneğin bir fabrika otomasyonu yapacaksanız bunu 5G ile yapmanız gerekiyor veya bir şehir güvenliği şebekesi kurmak istiyorsanız 5G ihtiyacınız oluyor” dedi.

Murat Erkan, 2022’de genel bir ihale yerine, nokta nokta yerlerde talebe bağlı olarak 5G hizmetinin operatörlerce sunulmasına izin verilmesini önerdi.

Turkcell fiber kablo yatırımını hızlandırdı

Turkcell, mevcut uçtan uca fiber kablo sunduğu illere Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas’ı da ekliyor. Bu dört ildeki 110 bin haneye erişim için 270 milyon TL yatırım yapılacak. Turkcell fiber kablo uzunluğu 53 bin km’yi geçecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin bugüne kadar yaptığı fiber altyapı yatırımının tutar olarak 7,6 milyar TL’ye ulaştığını, 2022 için 1,5 milyar TL yatırım hedeflediklerini açıkladı. Erkan, fiber kablo hizmet sunulan hane hedefinin 25 milyon olduğunu da belirtti. Erkan, hizmet sunumu yanında 5G’ye geçiş için de fiber altyapıya ihtiyaç bulunduğunu hatırlattı.