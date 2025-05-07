Türkcell'den stratejik anlaşma! BOTAŞ ihalesini kazandı

Turkcell, Türkiye’nin fiber bağlantı altyapısı için stratejik bir anlaşmaya imza attı. Turkcell Superonline, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından açılan "BOTAŞ Fiber Optik Kablo Altyapısındaki Elyafların Kiraya Verilmesi" ihalesini almaya hak kazandı. 2009’dan bu yana devam eden iş birliği, yeni anlaşma kapsamında yıllık 25,5 milyon dolarlık bir teklifle 15 yıl süreyle uzatılmış oldu.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, ihaleyle ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu altyapı 81 ilimizi de kapsıyor. Gerek kurumsal gerekse de bireysel abonelerin yararlanabiliyor olması ise daha geniş kapsama alanı ve daha yüksek müşteri memnuniyeti anlamına geliyor" dedi.

"5G teknolojisinin omurgasını daha da güçlendireceğiz"

"Dünyanın en hızlı internet erişim teknolojisi olan fiber interneti tüm Türkiye ile buluşturmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanan Koç, "Turkcell'in gelecek vizyonu olarak belirlediği ana işlerimizden biri olan fiber internet altyapısının yaygınlaşmasına olan inancımızı BOTAŞ ihalesinde bir kez daha ortaya koyduk. Bu anlaşma, servis kalitemizi artırma ve kapsama alanımızı genişletme imkanı sunacak.

Ayrıca yakın zamanda hayatımıza girecek olan 5G teknolojisinin omurgasını daha da güçlendirmemizi sağlayacak. Bu ihale ile birlikte Turkcell olarak ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bahsi geçen ihale, fiber bağlantı hizmetlerine verdiğimiz önemi ortaya koyarken, sabit genişbant altyapısındaki uzun vadeli büyüme hedeflerimize de katkı sağlayacaktır" dedi.