Turkcell'den Türkiye'nin dijital sağlık dönüşümüne destek

Turkcell, Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük yatırımlarından olan şehir hastanelerine teknolojisiyle destek vermeyi sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, tamamı yerli mühendisler tarafından geliştirilen kısa adı HBYS olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile Turkcell, hizmet verdiği şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını son teknolojilerle donatarak, uçtan uca yönetiyor. Aralarında Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa, Başakşehir ve Tekirdağ'ın da olduğu 7 şehir hastanesinde kurulan dijital altyapı üzerinden hastalara kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet veriliyor.

Turkcell tarafından hayata geçirilen ve hizmet verdiği şehir hastanelerinde kullanılmakta olan HBYS'ye bağlı cihazlar entegrasyonlar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor. Hastalarla ilgili yapılan her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. Sistem sayesinde hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanıyor, doktorlar tek tuşla hastaların tüm sonuçlarına erişebiliyor.

Sistemi ihraç etmeyi planlıyor

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, kurumlara teknoloji çözümleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri şirketiyle Türkiye'nin en büyük dijital hastane altyapı çözümleri sağlayıcısı da olduklarını belirtti.

Türkiye'nin sağlık alanında büyük bir dijital dönüşümden geçtiğini aktaran Özata, "Bu noktada biz de teknolojimizle bu dönüşümde öncü bir rol oynuyoruz. Özellikle Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek gösterilen projelerinden biri olan şehir hastanelerinin en büyük teknoloji sağlayıcısı olmanın gururunu yaşıyoruz. 7 farklı ilimizdeki şehir hastanelerini teknolojimizle donatarak bu alandaki dijitalleşme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve hastanelerin dijitalleşmesini sağlayan inovatif HBYS çözümümüzü önümüzdeki dönemde yurt dışına da ihraç etmeyi planlıyoruz. Böylece ülkemizin adını dijital sağlık alanında başarıyla temsil etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.