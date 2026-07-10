Turkcell'den yapay zekâ atağı! Beş katmanlı yatırım planını dünyaya duyurdu

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Turkcell, yapay zekâ alanındaki yatırımlarını küresel vitrine taşıdı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği AI for Good Zirvesi'nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yapay zekâ ekosisteminin geleceğini belirleyecek unsurun yalnızca modeller değil, güçlü ve bağımsız dijital altyapılar olduğunu söyledi. Şirketin yapay zekâ yatırımlarını beş temel katmanda sürdürdüğünü açıklayan Koç, Türkiye'nin dijital geleceğine yönelik hedeflerini de paylaştı.

"Yapay zekâ yarışı artık altyapı yarışı"

Dr. Ali Taha Koç, yapay zekâ alanındaki küresel rekabetin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, "Yapay zekâ artık bir model meselesi değil, bir altyapı meselesidir. Kim altyapıya hükmederse geleceğe de o hükmeder" dedi. Koç'a göre güçlü dijital gelecek için sağlam, güvenli ve bağımsız altyapılar kritik önem taşıyor.

Turkcell yatırımlarını beş temel katmanda topluyor

Koç, yapay zekâ ekosisteminin enerji, çip ve işlem gücü, veri merkezi ve bulut, modeller ile uygulamalar olmak üzere beş temel katman üzerine kurulduğunu söyledi. Şebekelerin ise tüm bu katmanları birbirine bağlayan temel platform görevini üstlendiğini ifade etti.

"Hedefimiz dijital altyapıda bağımsızlık"

Turkcell'in vizyonunun yalnızca telekomünikasyon hizmeti sunmak olmadığını belirten Koç, enerji üretiminden veri merkezlerine, bulut teknolojilerinden yapay zekâ uygulamalarına kadar yapılan tüm yatırımların ortak bir stratejinin parçası olduğunu söyledi.

Koç, "Hedefimiz dijital altyapıda operasyonel bağımsızlık. Doğu'ya ya da Batı'ya bağımlı olmadan, ulusal regülasyonlarımızdan taviz vermeden açık ve çok kaynaklı bir teknoloji yaklaşımıyla ilerliyoruz. Ülkemize kurduğumuz her altyapıyı milli geleceğimize atılmış stratejik bir imza olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji ve veri merkezlerine milyarlarca liralık yatırım

Turkcell'in paylaştığı verilere göre şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarında 99,1 MW kurulu güce ulaştı ve elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor.

Öte yandan veri merkezi yatırımları 2026'nın ilk çeyreği itibarıyla 598 milyon euroya ulaşırken, veri merkezi ve bulut hizmetlerinden elde edilen gelir 8,5 milyar TL seviyesine çıktı. Google Cloud ile Türkiye'nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesinin kurulması da şirketin en önemli stratejik projeleri arasında yer alıyor.

Yapay zekâ günlük operasyonların da merkezinde

Turkcell, yalnızca altyapıya değil, yapay zekânın günlük iş süreçlerinde kullanımına da yatırım yapıyor. Şirket, yazılım geliştirme süreçlerinde kod üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini yapay zekâ desteğiyle gerçekleştirirken, chatbotlar, dijital asistanlar ve müşteri deneyimi çözümlerinde de yapay zekâyı aktif olarak kullanıyor.

Şirket ayrıca geliştirdiği yapay zekâ çözümlerini kamu, finans, savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlere uyarlayarak Türkiye'nin dijital dönüşümünde teknoloji iş ortağı olmayı hedefliyor.