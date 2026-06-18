Turkcell'e Kristal Elma Ödülleri'nden 29 ödül

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Turkcell, reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Kristal Elma Ödülleri’nde büyük bir başarıya imza attı. Şirket, toplam 29 ödül kazanırken, Shaquille O’Neal’ın yer aldığı dikkat çekici 5G kampanyasıyla iki kategoride Büyük Ödül’ün sahibi oldu.

Shaquille O’Neal’lı 5G kampanyası öne çıktı

Bu yıl 38’incisi düzenlenen Kristal Elma Ödülleri’nde Turkcell’in 5G iletişim kampanyası gecenin en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı. Kampanya, 5 Kristal Elma’nın yanı sıra iki ayrı kategoride Büyük Ödül kazanarak önemli bir başarı elde etti.

İstanbul’da düzenlenen törende Turkcell; 2 Büyük Ödül, 5 Kristal Elma, 9 Gümüş Elma ve 13 Bronz Elma ile toplamda 29 ödüle ulaştı. Ayrıca şirkete “Yaratıcılığa Cesaret Veren Marka” plaketi de verildi.

Birçok kategoride zirveye çıktı

Turkcell, “Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar”, “Telekomünikasyon Sektöründe Film-TV & Sinema”, “Medyanın Entegre Kullanımı”, “En İyi Ünlü Kullanımı” ve “En İyi Reklam Filmi Yapımı” kategorilerinde Kristal Elma ödülleri kazandı.

Özellikle “Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar” ve “Telekomünikasyon Sektöründe Film-TV & Sinema” kategorilerinde elde edilen Büyük Ödüller, şirketin yaratıcı iletişim stratejisinin sektör tarafından da takdir edildiğini ortaya koydu.

“En çok hatırlanan reklamlar arasında zirvedeydik”

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, reklamların izleyici hafızasında yer etmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Alcan, geçen yıl yayımlanan aylık araştırma raporlarında Turkcell’in yedi kez “en çok hatırlanan reklamlar” listesinde ilk üç sırada yer aldığını vurgulayarak bunun sektörde rekor sayılabilecek bir başarı olduğunu ifade etti.

Shaq diye 5G rakiplerini geride bıraktı

Mustafa Alcan, “Shaq diye 5G” kampanyasının tüm kategorilerde yüzde 15 spontan hatırlanma oranına ulaştığını ve en yakın rakibinden 3,5 kat daha fazla hatırlandığını açıkladı.

Alcan’a göre bu sonuç, kampanyanın yalnızca reklam başarısı değil, aynı zamanda Turkcell’in 5G vizyonunu geniş kitlelere ulaştırma gücünü de gösteriyor.

“Reklamcılık tarihine geçecek bir işe imza attık”

Başarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Alcan, ödüllü kampanyanın yalnızca bir reklam filmi olmadığını söyledi.

Alcan, projenin Turkcell’in uzun süredir sürdürdüğü 5G hazırlıklarının ve müşteri odaklı yaklaşımının güçlü bir yansıması olduğunu ifade ederek, yaratıcı cesaretin bu başarıda önemli rol oynadığını dile getirdi.

Teknik bir konuyu farklı bir dille anlattılar

Turkcell’in hedefinin 5G teknolojisini yalnızca hız ve kapsama alanı gibi teknik başlıklarla anlatmak olmadığını vurgulayan Alcan, markaya yakışan güçlü bir hikâye ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda dünya basketbolunun efsane isimlerinden Shaquille O’Neal ile iş birliği yapılmasının kampanyaya farklı bir boyut kazandırdığı belirtildi.

Türkiye’ye özgü unsurlar dikkat çekti

Alcan, sinematik anlatım dili ve Türkiye’ye özgü kültürel ögelerin kampanyanın başarısında önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.

Şirketin 5G liderliği ile Shaquille O’Neal’ın kendi alanındaki öncü kimliğinin aynı hikâyede buluşturulmasının doğru bir tercih olduğunun sonuçlarla da görüldüğünü kaydetti.

TV+, BiP, fizy ve Pasaj kampanyaları da ödüllendirildi

Turkcell’in başarısı yalnızca 5G kampanyasıyla sınırlı kalmadı. TV+, BiP, fizy ve Pasaj markaları için hazırlanan kampanyalar da çeşitli kategorilerde ödül aldı.

Ayrıca Ata Demirer’in yer aldığı Turkcell Ailem ve Çok Çekici kampanyaları ile Tumbara Ziyan Olan Yetenekler reklam filmleri de jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Başarının arkasında güçlü ekip çalışması var

Mustafa Alcan, elde edilen başarının temelinde güçlü ekip çalışması, yaratıcı fikirler ve yüksek prodüksiyon disiplininin bulunduğunu belirtti.

Alcan, kazanılan ödüllerin yalnızca reklam filmlerinin değil, uyum içinde çalışan ekiplerin ve cesur fikirlerin neler başarabileceğinin en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.