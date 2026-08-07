Turkcell'e rekor ilgi! 58 bin başvuru arasından seçilen 252 genç işe başladı

Turkcell'in üniversite üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri ile en fazla iki yıllık iş deneyimine sahip yeni mezunlara yönelik düzenlediği GNÇYTNK 2026 programı yoğun ilgi gördü. Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamından toplam 58 bin 36 başvuru alınırken, aylar süren değerlendirme sürecinin ardından seçilen 252 genç GNÇYTNK Full Time ve GNÇYTNK Part Time programları kapsamında Turkcell'de göreve başladı. Yeni çalışanlar, düzenlenen oryantasyon programında şirket yöneticileriyle de bir araya geldi.

11 yılda 1836 genç yetenek kazandırıldı

Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, programın yalnızca bir işe alım süreci olmadığını belirterek gençlerin potansiyellerini geliştirebilecekleri ve fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sunduklarını söyledi. Durdu, GNÇYTNK programıyla 2015 yılından bu yana Turkcell ekosistemine kazandırılan genç yetenek sayısının 1.836'ya ulaştığını ifade etti.

GNÇYTNK 2026'ya veri merkezi programı eklendi

Bu yıl programa ilk kez GNÇYTNK Talent Camp-Veri Merkezi de dahil edildi. Google Cloud iş birliğiyle geliştirilen program kapsamında adaylara yaklaşık üç ay teknik eğitim verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan elektrik, elektrik-elektronik, makine ve enerji mühendisliği öğrencileri daha sonra GNÇYTNK Part Time mülakatlarına katılarak değerlendirme sürecine alındı. Ayrıca programa kabul edilen 252 gencin ailelerine teşekkür amacıyla özel hediyeler gönderildi.

Turkcell çalışanlarına yapay zekâ ve esnek yan hak desteği

Turkcell, çalışanlarına yapay zekâ tabanlı Gemini ve NotebookLM kullanımını dijital yan hak olarak sunuyor. Bunun yanında özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, çocuk eğitim desteği, yemek kartı, alışveriş çekleri, Paycell bakiyesi, spor salonu, doğum günü izni ve kıdeme göre gram altın hediyesi gibi kişiselleştirilebilir birçok yan hak da sağlanıyor.