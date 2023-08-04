Turkcell'e sürdürülebilirlikte 'mükemmel' skoru verildi

Turkcell, Synesgy ESG (Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) küresel değerlendirme anketinde ‘A’ notuyla ‘Excellent Sustainability’ skorunu aldı. Şirketin bu skoru, Küçükyalı ve Tepebaşı plazalarındaki çevreci çalışmaları için Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen “Altın Green Check” sertifikasını da layık görüldü.

Pozitif etki için inovatif çözümlere odaklanıyoruz

Konuya ilişkin konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “CDP (Karbon Ayak İzi Raporlaması) skoru ile sektörde lideriz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi; negatif etkimizi sıfırlama ve aynı zamanda pozitif etkimiz için inovatif çözümler sunma yaklaşımıyla yürütüyoruz. ‘Mükemmel Sürdürülebilirlik’ skoru için de bu anlamda gururluyuz.

Türkiye’nin sektöründe yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan şirketi olarak ülkemiz ve dünyamız için sosyal ve çevresel etkiyi artıracak iş modellerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.