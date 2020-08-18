Turkcell'e "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" ödülü

18 Ağustos 2020

Turkcell'in, küresel danışmanlık şirketi Kincentric'in düzenlediği araştırmada, "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" arasında yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, Kincentric'in bu yıl dünya genelinde 20'ncisini, Türkiye'de ise 13'üncüsünü düzenlediği '2019 yılı En İyi İş Yerleri Programı'nda 'Kincentric Türkiye - Best Employer' ödülüne layık görüldü.

Açıklamada, katılımcı şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan puanlamaların dikkate alındığı ve şirketlerin "Çalışan Bağlılığı", "Bağlı Kılan Liderler", "Çeviklik" ve "Yetenek Odağı" olmak üzere dört kategoride değerlendirildiği araştırmada Turkcell'in telekom sektöründen "Türkiye'nin En İyi İş Yerleri" değerlendirmesine katılan tek firma olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, pandemi döneminde şirket olarak başarılı bir sınav verdiklerini ve "Best Employer" ödülünü almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Salgın sürecinde günlük nabız anketleriyle tüm çalışanların durum, ihtiyaç ve dileklerini her an yakından takip ettiklerini kaydeden Demir, şunları kaydetti: "Bu süreçte üst düzey yöneticilerimizden oluşan DOX (Digital Office Experience) komitemiz ve farklı ekiplerden oluşan alt komitemizin ortak çalışmasıyla, kararlarımızı tüm fonksiyonlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde aldık. Çalışanlarımızın anlık anketler aracılığıyla verdikleri geri bildirimlerin ışığında, süreç ve prensiplerimizi sıcağı sıcağına, ivedilikle geliştirdik. Bu yoğun ve titiz çalışmamızın ödüle layık görülmesi ve araştırma sonuçlarına yansıması, başarımızı daha da anlamlı kılıyor."

"Başarıda dijitalleşmenin etkisi büyük"

Gelecek dönemde de Turkcell çalışanları için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Serhat Demir, Turkcell'in aldığı sonuçta şirketin Türkiye'de ve iştirakleri aracılığıyla yurtdışında yaydığı "dijitalleşme" vizyonunun ve çalışan deneyimi odağının etkili olduğunu aktardı.

Turkcell'in üç yılı aşkın süredir "Mobil Çalışma" ve "Ofistasyon" imkanları sunduğunu söyleyen Demir, "Güçlü teknolojik altyapımız, salgın döneminde evden çalışma modelinin tüm şirket genelinde hiçbir verim kaybı yaşanmaksızın uygulanmasını mümkün kıldı. Turkcell olarak, yeni dönem için dijital ve fizikseli harmanlayan ideal çalışma modelleri geliştirmeye odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.