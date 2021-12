Turkcell’in Avrupa Veri Merkezi’nde yerlilik oranı yüzde 75’e ulaştı

Takip Et

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin veri merkezlerine ilişkin ilişkin yaptığı açıklamada, inşa ettikleri veri merkezlerinde yerlilik oranlarına her geçen gün arttığını söyledi. Turkcell olarak her zaman "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" dediklerini kaydederek Erkan, veri merkezlerini Türkiye'de yüksek bir güvenlikle tuttuklarını ve koruduklarını bildirdi.

Bilgi çağında verinin büyük bir değere sahip olduğunu, tüm dünyada her gün 2,5 milyar GB veri üretildiğini aktaran Erkan, şunları kaydetti: “2023'te 'büyük veri analitiği' pazarının 103 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Peki bu nasıl oluyor? Sağlık hizmetlerinden turizme, finanstan güvenliğe kadar tüm sektörler için yeni fırsatlar sunan büyük veri; insan davranışlarını anlamaya, analizler yapmaya ve şirketlerin sahip olduğu verilerden yola çıkarak akıllı yönetim stratejileri geliştirmeye olanak sağlıyor. Cihazlarımızda mesajlarımız, konuşmalarımız ve maillerimiz var. Fakat bunlara kimse erişemez, kullanamaz. Her bir veri o verinin sahibinin izniyle erişilebilir hale gelir. Turkcell veri merkezlerine dışarıdan bir dijital saldırı olmasına karşı tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Ayrıca her türlü felaket senaryosunu göz önünde bulundurarak fiziksel olarak da tüm tedbirlerimizi de aldık."

"Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi"

Veriyi ülkenin yerli kaynağı olarak gördüklerini söyleyen Erkan, “Veri ülkemizin kaynakları arasında değerlendirilmeli. Bu sebeple inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde yerlilik oranımızı da hızla artırıyoruz. Eylülde açılışını yaptığımız Avrupa Veri Merkezimizde yerlilik oranımız yüzde 75 seviyesine ulaşarak Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek veri merkezi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, dünyada 192 ülkede hizmet veren BiP sayesinde sadece Türkiye'deki değil dünya çapındaki kullanıcıların bu süreçte iletişimlerini kesintisiz, kaliteli ve güvenli bir biçimde devam ettirebildiğini bildirdi.