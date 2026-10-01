Turkcell’in Dijital Bahar Projesi’ne uluslararası ödül: 29 ilde 30 salon açıldı

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Turkcell’in 2021 yılında başlattığı Dijital Bahar Projesi, huzurevlerinde teknolojiye erişimin yanı sıra dijital becerilerin geliştirilmesine de odaklanıyor. Proje kapsamında dijital okuryazarlıktan siber güvenliğe, e-Devlet hizmetlerinden dijital bankacılığa kadar günlük yaşamda ihtiyaç duyulan birçok alanda uygulamalı eğitim veriliyor.

Dijital Bahar Projesi Communitas Awards’ta ödül aldı

Turkcell’in teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü odağına alan Dijital Bahar Projesi, ABD merkezli Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından düzenlenen Communitas Awards’ta ödüle layık görüldü.

Proje, “Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderliği” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Turkcell, geçtiğimiz yıl da Dijital Bahar Projesi ile halkla ilişkiler alanındaki IPRA Golden World Awards’ta “Büyük Ödül” kazanmıştı.

Huzurevlerinde Dijital Bahar Salonları kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle 2021 yılında başlatılan proje kapsamında, huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknolojiyle daha güçlü bağ kurabilmesi için teknolojik donanımlarla desteklenen, konforlu ve erişilebilir Dijital Bahar Salonları oluşturuluyor.

Bu salonlarda büyüklerin dijital hizmetleri daha güvenli ve rahat kullanabilmeleri amacıyla uygulamalı eğitimler düzenleniyor.

Eğitimlerde e-Devlet, siber güvenlik ve dijital bankacılık da var

Dijital Bahar Projesi kapsamındaki eğitim programı günlük yaşamda kullanılan çok sayıda dijital hizmeti kapsıyor.

Huzurevlerinde yaşayan büyüklere dijital okuryazarlık, siber güvenlik, e-Devlet ve e-vatandaşlık hizmetleri, sosyal medya, dijital imza ve dijital bankacılık alanlarında uygulamalı eğitimler veriliyor.

29 ilde 30 Dijital Bahar Salonu hizmete girdi

Projenin ulaştığı nokta da açıklandı. Türkiye genelinde 29 ilde hizmete alınan Dijital Bahar Salonlarının sayısı 30’a ulaştı.

Bu yıl projeye dahil edilen 10 yeni huzurevindeki dijital okuryazarlık eğitimlerinin ise Ekim ayı içinde tamamlanması planlanıyor.

Yarış simülatörleriyle teknoloji deneyimi

Dijital Bahar yalnızca eğitimlerle sınırlı kalmıyor. Projede teknolojiyle etkileşimi eğlenceli etkinliklerle güçlendirmeye yönelik çalışmalar da yapılıyor.

17-21 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda düzenlenen Dijital Bahar Büyük Yarışı kapsamında huzurevlerine yarış simülatörleri kuruldu. Katılımcılar güvenli bir ortamda otomobil simülasyonu deneyimi yaşadı.

Kendi huzurevlerinde parkuru en kısa sürede tamamlayan finalistler, Turkcell Genel Müdürlük binasında düzenlenen büyük finalde bir araya geldi.