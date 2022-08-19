Turkcell'in ikinci çeyrek gelir büyümesi yüzde 46 oldu

Turkcell'in ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarının detayları, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Erkan, yılın ikinci çeyreğinde küresel konjonktürde kendisini güçlü biçimde hissettiren enflasyonist baskı, artan resesyon riski ve bölgedeki savaşın etkilerinin, şirketlerin yeni dönem stratejilerini gözden geçirmelerinde ve artan maliyetlerini yönetme politikalarında etkili olduğunu söyledi.

Böylesine zorlu ve belirsizliklerle dolu bir döneme rağmen içinde bulundukları süreçte müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve memnuniyetlerini yükselten geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettiklerine işaret eden Erkan, bu yaklaşımın bir sonucu olarak yılın ilk altı ayında, 2019'da başlattıkları "her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefinin üzerine çıkmayı başardıklarını aktardı.

Sürdürülebilir büyümesini 2022'nin ikinci çeyreğinde hızlandıran Turkcell Grubu'nun konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 46 artışla 12,5 milyar TL’ye çıkardığını bildiren Erkan, şunları söyledi:

"Şirketimizin FAVÖK’ü yüzde 45,1 artışla 5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyrek net karımız da yüzde 67 artarak 1,9 milyar TL'ye ulaştı. 2022 yılının ikinci çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdürdük. Bu çeyrekte eklediğimiz 579 bin yeni müşteri ile Haziran sonu itibarıyla toplam 1,2 milyon yeni müşteriye ulaşarak 'her yıl 1 milyon yeni müşteri' hedefini ilk 6 ayda aştık. Fiber yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 284 bin yeni hane erişimiyle toplam fiber hane erişimini 5 milyona ulaştırdık. 1000 Mbps gibi yüksek hızları güçlü altyapımız sayesinde herkes için erişilebilir kılarak, bu sayede 2 milyon fiber müşteriye ulaştık.

Stratejik odak alanlarından dijital servislerde de, güçlü büyümemizi sürdürüyoruz. TV+, Lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell'in Dijital OTT servis gelirleri yıldan yıla yüzde 56 büyüdü. Dijital servislerin ücretli kullanıcı sayısı ise 1,1 milyon artışla 4,5 milyona ulaştı. Akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü Lifebox’ın ücretli kullanıcıları, yüzde 51 oranında büyüdü ve 1,6 milyona erişti. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+ tarafında ise OTT TV abone sayısı yüzde 24 artışla 879 bin olarak gerçekleşti."

Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü aktörlerden biri olan Turkcell Dijital İş Servisleri gelirinin yıllık bazda yüzde 85 artırarak 1,1 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Erkan, bu çeyrekte 840 yeni projeye imza atan Dijital İş Servisleri'nin, aynı zamanda 2022 yılı ikinci çeyreğinin ardından gelire dönüşecek 1,7 milyar TL kontrat değerine sahip olduğunu söyledi.

Erkan, "Turkcell, dijitalleşme ve bulut depolama hizmetleri alanlarında karşılaştığı yüksek talep nedeniyle Gebze veri merkezinde ilave 1000 metrekare yeni alan açtık." dedi.

"Paycell Kart'tan geçen işlem hacmi, geçen senenin 6 katına ulaştı"

Kullanıcı sayısı 7 milyona ulaşan Paycell'in toplam işlem hacminin yıllık bazda 3 katına çıkarak 8 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Erkan, Paycell'in, yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,5 artırarak 199 milyon TL seviyesine çıkarttığını aktardı.

Erkan, şu bilgileri verdi:

"Paycell Kart'tan geçen işlem hacmi, geçen senenin 6 katına ulaşırken, toplam POS çözümleri işlem hacmi ise çeyreklik bazda yüzde 39 artışla 2,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. İkinci çeyreğin ardından yıl sonu beklentilerimizi güncelledik.

Bu çerçevede Turkcell olarak, başarılı yarı yıl sonuçlarını ve yılın geri kalanı için beklentilerimizi göz önünde bulundurarak 2022 yılı beklentilerimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu kapsamda konsolide gelir büyümesinin yüzde 40'ın üzerinde, FAVÖK'ün yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde olmasını, operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının ise sene başında belirlenen beklentiye paralel olarak yüzde 20-21 aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz."

"Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaştığı süreçte Turkcell tarafından geliştirilen Paycell’in, techfin alanında ülkemizdeki en önemli girişimlerinden biri olduğuna dikkati çeken ve müşterilerine farklı alanlarda çözümler sunan bir yenilikçi ödeme hizmetleri platformu olduğunu belirten Genel Müdür Murat Erkan, ödeme alışkanlıklarının dijitalleşmesine olanak sağlayan Paycell'deki kullanıcı sayısının 7 milyona ulaştığını ifade etti.

Erkan, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ekonomik potansiyeli ve dijital okur-yazarlığı yüksek nüfus yapısı sayesinde Paycell’in güçlü ivmesini sürdüreceğine inanıyoruz." bilgisini paylaştı.

Yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Erkan, başarılı bir yarı yıl geçirdiklerini söyledi.

Erkan, "Bu doğru oyun planımızı sürdürerek müşterilerimizin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerimizle belirlenen yıl sonu hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde olduğu gibi önümüzdeki çeyreklerde de iletişim teknolojileri alanında müşterilerimize en kaliteli hizmetleri sunarak ve ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederek güçlü performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Burada da ayağımızı gazdan çekmiyoruz, tüm hızıyla yatırım yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BiP’in, 3 ay aktif müşteri kullanıcı sayısı 23,4 milyon oldu

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarıyla iş birliğini güçlendirmeye devam eden BiP’in, 3 ay aktif müşteri kullanıcı sayısı 23,4 milyon oldu. Turkcell, ayrıca kurumsal müşterilerinin bulut, kurumsal e-posta ve video konferans çözümleri ihtiyaçlarına tümden yanıt oluşturacak "İşte Suit" adlı yeni paketini müşterilerinin kullanımına sundu.

Turkcell, sürdürülebilir değer yaratma hedefi doğrultusunda yılın ilk yarısında çevresel, sosyal ve yönetişim ölçüm konularında önemli adımlar attı.

Kaynak tüketimlerini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, şirketin çevresel tarafta en önemli odak alanları olarak öne çıkıyor. Turkcell, ‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında yılbaşından bu yana 4 ton elektronik atık toplayarak geri dönüşümle kaynakların verimli kullanılmasını sağladı, gerçekleştirdiği çeşitli enerji verimliliği projeleri ile de 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla toplam 56 GWh tasarruf sağladı.

Turkcell, sosyal sürdürülebilirlik tarafında çalışanlarının deneyimini eğlenceli ve kapsamlı içeriklerle desteklemek amacıyla ‘T.Life’ platformunu hayata geçirmişti.

Çalışanlar platformda yer alan “Geleceğe Adım At” projesi ile attıkları her 30 bin adım için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda oluşturulacak Turkcell ormanına bir fidan bağışlamış olacak.

Şirket, kadınların iş hayatında güçlenmesi ve özellikle Türkiye'deki ‘kadın mühendis’ istihdamını artırmak üzere önemli adımlar atmaya devam etti.

2022 Şubat ayında gerçekleşen Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu’nda ortaya çıkan 5 inovatif fikrin hayata geçmesi için destekte bulundu.