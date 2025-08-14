Turkcell’in ikinci çeyrek net kârı 4,2 milyar TL oldu

Turkcell, 2025 yılı ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin sürdürülen faaliyetlerden elde ettiği kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,8 artarak 4,4 milyar TL’ye ulaştı. Net kâr ise yüzde 7,1 yükselerek 4,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Grup gelirleri, Turkcell Türkiye’nin güçlü ARPU büyümesi, dijital iş servisleri ve donanım gelirlerindeki artış sayesinde yıllık bazda yüzde 12,5 artış kaydetti. Techfin segmenti yüzde 23,1, Veri Merkezi & Bulut iş kolu ise yüzde 53,2 oranında dikkat çekici büyüme gösterdi.

Kârlılıkta güçlü artış

FAVÖK yüzde 14,8 artarak marjını yüzde 43,5 seviyesine çıkarırken, FVÖK yüzde 39,5 yükselerek marjını yüzde 16,6’ya taşıdı. Net kaldıraç oranı 0,29x ile sağlıklı seviyede kalmaya devam ederken, net 102 milyon ABD Doları tutarındaki kısa döviz pozisyonu nötr döviz pozisyonu tanımıyla uyumlu gerçekleşti.

Abone sayısında rekor artış

Yoğun rekabet koşullarına rağmen proaktif abone portföyü yönetimi ve enflasyonun üzerinde sürdürülen ARPU artışı sayesinde, Turkcell son 5,5 yılın en yüksek mobil faturalı net abone kazanımına ulaştı. Bu çeyrekte 816 bin yeni faturalı abone portföye eklenirken, faturalı abone oranı yüzde 78’e çıktı.

Al-sat operasyonları dahil olmak üzere toplam net 20 bin fiber abone kazanımı sağlandı. Mobil ARPU yüzde 9,8, bireysel fiber ARPU ise yüzde 17,5 arttı. Ayrıca, çeyrekte 67 bin yeni hane ile toplamda 6,1 milyon haneye fiber erişim sağlandı.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Yılın ikinci çeyreğinde güçlü performansımızı sürdürdük” ifadelerini kullandı.