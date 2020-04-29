Turkcell'in ilk çeyrek kârı 873 milyon lira

29 Nisan 2020

Turkcell'in ilk çeyrek net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.7 azalışla 873 milyon lira oldu.



Turkcell tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre aynı dönemde şirketin gelirleri ARPU performansının etkisiyle yüzde 17.3 artışla 6.65 milyar lira oldu.

Şirket COVID-19 etkisinin ikinci çeyrek boyunca süreceği ve devamında normalleşmenin kısmen de olsa başlayacağı varsayımıyla, 2020 yılı için gelir büyümesi beklentisi yüzde 10-yüzde 12, FAVÖK marjı hedefi yüzde 40-yüzde 42, FVÖK marjı hedefi yüzde 19-yüzde 21 ve

operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentisini ise yüzde 17-yüzde 19 olarak güncelledi.

Finansal gelişmeler ve beklentiler

Şirketin açıklamasına göre temel finansal gelişmeler şöyle oldu:

*COVID-19 salgınının 1Ç20 performansına etkisi iki hafta ile sınırlı kaldı

*Uzaktan çalışma ve eğitime ek olarak artan iletişim ve evde eğlenceli vakit geçirme ihtiyacı ile telekomünikasyon hizmetlerine olan talep arttı

*Sınırlanan mobilite ve ekonomik yavaşlama nedeniyle, uluslararası dolaşım gelirleri, ön ödemeli hat yüklemeleri, cihaz satışları, tüketici finansman gelirleri ve kurumsal segment gelirleri üzerinde aşağı yönlü riskler bulunmakta

*FAVÖK yıllık bazda yüzde 23 artarken, FAVÖK marjı 2.0 yüzde puan iyileşme ile yüzde 42.2 oldu

*FVÖK yıllık bazda yüzde 30 artarken, FVÖK marjı 2.2 yüzde puan iyileşme ile yüzde 21.6 olarak gerçekleşti

*2020 beklentileri çift haneli büyümeyi ve istikrarlı marjları hedefleyecek şekilde revize edildi.

Kaynak: Reuters