Turkcell'in ilk çeyrek net karı 2,6 milyar TL oldu

Koç 2024 yılı ilk çeyrek sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

2024 yılının ilk çeyreği ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin etkisi altında geçse de makroekonomik koşullarda normalizasyon umutlarının artmaya başladığı bir dönem olduğunu belirten Koç, "Yurtiçi tarafta enflasyonun tekrar artış trendine girmesine karşılık Merkez Bankası’nın kontrollü faiz artırımı, küresel tarafta ise Fed’in faiz indirimleri için aceleci davranmayacağına dair işaretleri yakından takip edildi." dedi.

Koç şöyle devam etti:

"Yılın ilk çeyreğinde, değer odaklı faturalı ve fiber abonelerimizin öncülüğünde büyüyen abone bazımıza ek olarak dijital servislerimiz ve techfin işimizin desteğiyle güçlü bir büyüme gerçekleştirdik. Enflasyonist fiyatlama politikamızın devamlılığı şirketimizin finansal performansının güçlenmesine önemli bir katkı sağladı. Grup gelirlerimiz yıllık bazda %11,8 artışla 30,8 milyar TL'ye, FAVÖK ise %23,2 yükselişle 12,8 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 3,8 yüzde puan iyileşme ile %41,4 olarak gerçekleşti. Net kârımız ise bu çeyrekte 2,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

"Faturalı abone bazı bu çeyrekte net 472 bin artış gösterdi"

Operasyonel performansımız mobil segmentin liderliğinde yıla güçlü başladı. Yılın ilk çeyreğinde net 229 bin mobil abone kazandık. Faturalı abone bazı bu çeyrekte net 472 bin artış gösterirken, son 1 yılda kazanımımız net 1,7 milyonu aştı. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz fiyat düzenlemeleri sektördeki diğer oyuncular tarafından da yapıldı. Rakiplerin agresif fiyat hareketleri bu çeyrekte daha az gözlemlenirken, Mobil Numara Taşıma (MNT) pazarı hacmi de bir önceki çeyreğe kıyasla daraldı. İstikrarlı fiyat düzenlemelerinin artan katkısı, %72 seviyesine genişleyen faturalı abone bazı ve müşterileri üst paketlere başarılı bir şekilde taşıma kabiliyetimiz sayesinde Mobil ARPU‘muz yıllık bazda %17,1 artış gösterdi. Müşterilerimize yenilikçi ve kapsamlı tarifeler sunmaya devam ettik. Bu doğrultuda müşterimizin her zaman yanında olmaya dayalı stratejimizin bir örneği olarak müşterilerimizin paket limitlerine ulaştıklarında kullanımlarını otomatik olarak durdurarak faturalarında ekstra ücretlerle karşılaşmamalarını sağlayan “Akıllı Fatura” servisini artık ücretsiz olarak sunuyoruz. Fiyat düzenlemelerine rağmen, bunların sayesinde, mobil abone kayıp oranımız %1,5 ile son 6 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

"Fiber abone bazımız 2,3 milyonu aştı"

Sabit genişbant segmentinde fiber abone odağımıza devam ettik. Yüksek hızlı ve kaliteli fiber hizmetlere olan talep ile net 48 bin fiber abone kazanırken, fiber abone bazımız 2,3 milyonu aştı. Müşterilerimizi 12 aylık taahhütlü paketlere yönlendirme stratejimiz, enflasyonun büyümemiz üzerindeki geciktirici etkisini sınırlamamıza katkıda bulundu. Bu strateji sayesinde, bireysel fiber abone içerisinde 12 ay taahhütlü tarifelerdeki abone payı %74’e ulaştı. Bu çeyrekte bireysel fiber ARPU yıllık bazda %13,7 büyüme kaydetti. Toplam sabit abone bazımız 3,1 milyonu aşarken, bu çeyrekte sabit abone kayıp oranımız 2007’den bu yana en düşük seviye olan %1,3 olarak gerçekleşti.

Dijital servislerimizin büyümesi Grup gelirlerimizi desteklemeyi sürdürüyor. Turkcell markası altında sunduğumuz dijital servislerimizin tekil gelirleri bu çeyrekte %32 büyüyerek 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Dijital servislerimizi kullanan tekil ücretli kullanıcı sayısı ise 5,5 milyon olarak gerçekleşti.

Dijital İş Servisleri’nin geliri bu çeyrekte 2,8 milyar TL

Kurumsal müşterilerimize iş süreçlerinde otomasyon, uçtan uca dijitalleşmelerini sağlayan bulut teknolojileri bazlı yazılım hizmetleri, veri merkezi hizmetleri ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojiler sunan Dijital İş Servisleri’nin geliri bu çeyrekte 2,8 milyar TL oldu. 54 MW toplam IT kapasitesine sahip 4 yeni nesil veri merkezi ve katma değerli hizmetler sağladığımız bulut servislerimizin gelirleri ise %48 büyüme kaydederek 470 milyon TL’ye ulaştı. Techfin işimiz, Financell ve Paycell’in katkısıyla yılın ilk çeyreğinde Grup büyümesine önemli bir katkıda bulundu. 1,1 milyon aktif müşteriye sahip Financell, birinci çeyrek sonu itibarıyla 6,1 milyar TL'lik kredi portföyüne ulaştı ve artan faizlerin de etkisiyle gelirlerini yıllık bazda %53,5 artırdı. Öte yandan, hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunan Paycell’in gelirleri yıllık bazda %33,2 artarken, kullanıcı sayısı 7,8 milyon oldu.

"İnovasyon, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikte öncü rol oynuyoruz"

"Turkcell eşittir Teknoloji" odağımızı uluslararası platforma taşıyarak, Barcelona'da gerçekleşen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde "Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm" konulu panelde yer aldık. Turkcell olarak sadece kendi operasyonlarımızı sürdürülebilir hale getirmekle kalmayıp, ekonomiye katma değer sağlayacak ürün, hizmet ve proje çözümleri geliştirdiğimizi vurguladık. Diğer yandan, Şubat 2023 depreminden en fazla etkilenen Hatay’da açtığımız Çağrı Merkezi ve Eğitim Merkezi ile bölgedeki gençlere yeni iş fırsatları sunarak sosyal sorumluluk odağımızı güçlendiriyor aynı zamanda uzun vadeli destek ve sürdürülebilir bir etki yaratıyoruz.

Türkiye'nin lider teknoloji entegratörü olarak, veri, enerji, yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarını odağımıza aldık. Dijital dünyada insanlar ve nesneler tarafından üretilen verinin dünyanın en değerli hammaddesi olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak, şirketimizin sektördeki üstün konumunu da ayrıca vurgulamak isterim.

Son olarak, Şirketimizin 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’muzun 6,3 milyar TL temettü dağıtılması teklifi onaylandı. Bu kararın temelini oluşturan başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarımızı devam ettirmek ve sağlam bilançomuzu korumak için, ilerleyen dönemlerde de aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

"Beklentilerimizi yükseltiyoruz"

Yılın ilk çeyreğindeki performansımızı göz önüne aldığımızda, beklentilerimizi yukarı yönlü güncelliyoruz. 2024 yılı için Grup gelirlerimizin reel bazda düşük çift haneli büyümesini bekliyoruz. FAVÖK marjı beklentimizi yaklaşık %42 ve yatırım harcamalarının gelire oranı hedefimizi ise yaklaşık %23 olarak koruyoruz.

Şirketimizin 30. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşarken Türkiye’nin Turkcell’ini Dijital Yüzyılın lideri yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek dönemlerde de teknolojinin bize sunduğu imkânları değerlendirerek, sürdürülebilir başarılarımızı artırmayı ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz."