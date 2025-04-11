Turkcell'in para ödüllü 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasının başvuruları uzatıldı

Turkcell, öğrencilerin yazılım, yapay zeka, 5G, nesnelerin interneti, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, sağlık, bulut, kamu ve eğitim teknolojileri gibi alanlarda yapacakları projelere yönelik düzenlenen 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışması için başvuru tarihinin uzatıldığını duyurdu.

Son başvuru tarihi: 27 Nisan

"İnsan için Teknoloji", “Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji” ve "Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler" olmak üzere 3 kategorinin yer aldığı yarışmanın başvuru tarihi 27 Nisan'a kadar uzatıldı. Başvurular, Turkcell'in internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Teknoloji konusunda uzman isimlerden oluşan jüri tarafından her başlık altında birinci seçilecek proje 500 bin lira, ikinciye 300 bin lira, üçüncüye ise 150 bin lira para ödülü verilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 29 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

"Gençlerin yenilikçi fikirleri teknoloji dönüşümde kilit rol oynuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, "Teknoloji hızla gelişirken, gençlerin yenilikçi fikirleri bu dönüşümde kilit rol oynuyor. Amacımız herhangi bir alanda işini teknolojiyi kullanarak geliştirecek projesi olan gençleri motive etmek ve yarının teknoloji liderlerini yetiştirmek. Tüm lisans öğrencilerini 'Yarının Teknoloji Liderleri' arasına katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.