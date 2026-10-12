Turkcell’in Shaq diye 5G reklamına Londra’dan çifte ödül

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Turkcell’in 5G teknolojisini mizahla buluşturan reklam kampanyası, uluslararası reklamcılık dünyasında da karşılık buldu. Shaquille O’Neal’ın başrolünde yer aldığı ve Türkiye’de saç ekimi esprisi üzerine kurgulanan reklam filmi, dünyanın köklü yaratıcılık yarışmalarından London International Awards’ta (LIA) iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Shaquille O’Neal’lı Turkcell reklamına hangi ödüller verildi?

Turkcell’in “Turkcell gücünde Shaq diye 5G” kampanyası, London International Awards’ta teknoloji ve mizah alanlarındaki başarısıyla öne çıktı.

Kampanya, Teknoloji kategorisinde Gümüş Ödül, En İyi Mizah Kullanımı (Best Use of Humor) kategorisinde ise Bronz Ödül kazandı.

Rafineri Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filmi, böylece Türkiye’de kazandığı ödüllerin ardından uluslararası alanda da ilk başarısını elde etti.

Turkcell’in Shaq diye 5G reklamı nasıl hazırlandı?

NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın rol aldığı kampanya, Turkcell 5G’nin hız, kapasite ve kapsama gücünü alışılmış teknoloji reklamlarından farklı bir anlatımla izleyiciye aktarmayı hedefledi.

Reklamın hikâyesi, O’Neal’ın Türkiye’ye gelişini saç ekimi esprisine bağlıyor. Ünlü basketbolcunun Shaq lakabıyla Türkçedeki “şak diye” ifadesi arasında kurulan kelime oyunu, kampanyanın temel yaratıcı fikrini oluşturuyor.

Mizahi anlatımı ve sinematik yapımıyla dikkat çeken reklam, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kampanya döneminde yapılan organik paylaşımların erişimi milyonlara ulaştı.

Mustafa Alcan: Shaq kampanyamızın global yansımalarını görmeye başladık

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, uluslararası ödüllerin kampanyanın yaratıcı yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti.

Shaquille O’Neal gibi dünyaca tanınan bir ismi yerel içgörülerle oluşturulmuş bir hikâyeye dahil etmeyi önemsediklerini söyleyen Alcan, teknolojiyi mizahla buluşturarak insanların konuşacağı, paylaşacağı ve hatırlayacağı bir iletişim çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sosyal medyadaki milyonlarca organik erişimin kampanya stratejisinin başarısını gösterdiğini belirten Alcan, şunları söyledi:

“‘Shaq diye 5G’ kampanyamız bugüne kadar çok değerli 22 ödüle layık görüldü. Şimdi artık Shaq kampanyamızın global yansımalarını görmeye başladık. Dünyanın en prestijli reklam festivallerinden olan London International Awards’ta (LIA) teknoloji ve mizah kategorilerinde aldığımız ödüller mutluluk veren önemli bir haber oldu bizim için.”

Rafineri: Türk reklamcılığı için büyük gurur

Rafineri Reklam Ajansı Kreatif Ortağı Emre Kaplan da London International Awards’ta kazanılan iki ödülün Türk reklamcılığı açısından önemine dikkat çekti.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden on binlerce çalışmanın yarıştığı organizasyonda kısa listeye kalmanın bile önemli bir başarı olduğunu belirten Kaplan, iki ödül birden kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kaplan, özellikle En İyi Mizah Kullanımı kategorisinde elde edilen ödülün önemini vurguladı.

Bu kategoride sektör ayrımı yapılmadan tüm reklam çalışmalarının birlikte değerlendirildiğini belirten Kaplan, Londra’da mizah alanında ödül kazanmanın yalnızca Turkcell ve Rafineri için değil, Türk reklamcılığı için de büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Shaq diye 5G kampanyası Türkiye’de 22 ödül kazandı

Turkcell’in reklam kampanyası, London International Awards başarısından önce Türkiye’de düzenlenen farklı organizasyonlarda toplam 22 ödülün sahibi oldu.

Kampanyanın Türkiye’deki ödül performansında şu sonuçlar öne çıktı:

Effie Awards ve Kristal Elma: Altın Effie ve 2 Büyük Ödül’ün de aralarında bulunduğu toplam 13 ödül.

Brandverse Awards: Grand Prix dahil toplam 8 ödül.

Türkiye genelinde: Bugüne kadar toplam 22 ödül.

London International Awards’ta kazanılan Gümüş ve Bronz Ödüller ise kampanyanın ilk uluslararası ödülleri olarak kayıtlara geçti.

London International Awards nedir

1986 yılında kurulan London International Awards (LIA), reklam ve pazarlama iletişimi alanında faaliyet gösteren köklü uluslararası yaratıcılık yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Organizasyonda reklam, dijital iletişim, teknoloji, tasarım ve prodüksiyon gibi farklı alanlarda hazırlanan çalışmalar değerlendiriliyor. Başvurular, dünyanın çeşitli ülkelerinden sektör profesyonellerinin oluşturduğu jüriler tarafından inceleniyor.

London International Awards, küresel reklamcılık sektöründe önemli bir referans olarak kullanılan WARC Creative 100 araştırmasında dikkate alınan beş uluslararası ödül organizasyonu arasında yer alıyor.

Turkcell’in “Shaq diye 5G” kampanyası da teknoloji ve mizah kategorilerinde kazandığı iki ödülle bu uluslararası organizasyonda ilk kez başarı elde etmiş oldu.