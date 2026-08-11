Türker VEYAŞ halka arzında talep toplama başladı: Fiyatı 136 TL, büyüklüğü 10,5 milyar TL'yi bulacak

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Türkiye'nin doğusunda elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri yürüten Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin (Türker VEYAŞ) halka arz süreci başladı. Halka arzda pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde üç gün boyunca talepte bulunabilecek.

Halka arz, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Halka arz kapsamında 37,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 27,5 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

Ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde halka arz edilen payların toplam nominal değeri 77,5 milyon TL'ye, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL'ye ulaşacak.

Halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil yüzde 13,67 olması öngörülüyor.

Halka arz büyüklüğünün yüzde 70'i kadar fiyat istikrarı fonu planlanıyor

Halka arzın dikkat çeken ayrıntılarından biri de fiyat istikrarına yönelik planlama oldu.

Şirketin açıklamasına göre, yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla halka arz büyüklüğünün yüzde 70'ine karşılık gelen bir fonla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca hâkim ortakların, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca pay satışı yapmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

4 ilde yaklaşık 895 bin tüketiciye elektrik dağıtıyor

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila'nın verdiği bilgilere göre şirket; bağlı ortaklığı VEDAŞ ile elektrik dağıtımı, VEPSAŞ ile elektrik perakende satış ve pazarlama, LİNA ile de arıza, bakım, sayaç okuma, fatura tahsilatı ve çeşitli operasyonel hizmetler yürütüyor.

Şirket, 31 Mart 2026 itibarıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'yi kapsayan yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu bölgede 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım, 900 bin 168 tüketiciye ise perakende satış hizmeti veriyor. Çalışan sayısı da 2 binin üzerinde bulunuyor.

2023'ten bu yana 12,6 milyar TL yatırım yaptı

Papila, elektrikli araçlardan yapay zekâ uygulamalarına kadar birçok alandaki dönüşümün elektrik ihtiyacını artırdığına dikkat çekti.

Şirketin 2023 yılından 31 Mart 2026'ya kadar 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdiğini belirten Papila, halka arzdan sağlanacak kaynakla şebekenin güçlendirilmesi, yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacının karşılanması ve operasyonel kapasitenin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kayıp-kaçak oranı yüzde 70'ten yüzde 23'e geriledi

Şirketin paylaştığı verilere göre faaliyet bölgesindeki toplam kayıp oranı, özelleştirme öncesindeki yaklaşık yüzde 70 seviyesinden 2025 yılı sonunda yüzde 23'e kadar geriledi.

Papila, bu oranın yalnızca kaçak elektrik kullanımını değil, elektrik iletim ve dağıtımı sırasında ortaya çıkan teknik kayıpları da kapsadığını vurguladı.

Halka arzdan gelecek para nerede kullanılacak?

Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağın büyük bölümünü yatırımlara yönlendirmeyi planlıyor.

Papila'nın açıklamasına göre halka arz gelirinin yüzde 60-70'i VEDAŞ'ın yatırım harcamalarının finansmanında, yüzde 30-40'ı ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak.

Türker VEYAŞ'ın cirosu 26,6 milyar TL'ye ulaştı

Şirketin özkaynakları 2025 yıl sonu itibarıyla 15,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam aktif büyüklüğü ise 31 Mart 2026 itibarıyla 30 milyar TL'yi aştı.

2025'te yüzde 8,3 artan ciro 26,6 milyar TL olurken, 2026'nın ilk çeyreğinde ciro geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 5,7 milyar TL'ye çıktı. Aynı dönemde şirket 2,4 milyar TL brüt kâr elde ederken, brüt kâr marjı yüzde 42,8 olarak gerçekleşti.