Turkish Cargo, 100 milyon doz COVID-19 aşısı taşıdı

İlaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarında pazar payını yüzde 7,5 seviyesine yükselten Turkish Cargo, pandemi sürecinde sağlık taşımalarına öncelik vererek, soğuk hava deposu anlamında kapasitesini genişletti. Bu süreçte pasif ve aktif konteyner kapasitesini de önemli ölçüde artıran Turkish Cargo, 35’ten fazla ülke gerçekleştirdiği 250’den fazla uçuş ile 450 tona eş değer 100 milyon doz COVID-19 aşısı taşıdı.

Turkish Cargo, COVID-19 aşılarını başta Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao Paulo, Mexico City gibi destinasyonlara ulaştırarak 400'den fazla nokta arasında koridor oluşturdu.

“İlaç taşımacılığında pazar payımızı yüzde 7,5’e çıkardık”

İlaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarına ilişkin bilgi veren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker, “Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin’den Brezilya’ya, Hindistan’dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo, 100 milyon doz taşımaya ulaşarak güvenilirliğini ortaya koydu. Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5’e çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık. Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz.” dedi.