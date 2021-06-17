Turkish Cargo Acente Ödülleri sahiplerini buldu
Turkish Cargo, bu yıl 10’uncusunu internet ortamında düzenlediği ‘Acente Ödül Töreni’ kapsamında hava kargo sektöründeki iş ortaklarını ve Türkiye’de faaliyet gösteren birçok acenteyi bir araya getirdi. İstanbul’dan 12, Anadolu’dan 23 acente ödül aldı.
Turkish Cargo, Acente Ödül Töreni’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası VIP toplantı salonunda, İstanbul’daki acentelerin fiziki olarak katılım sağlamasıyla gerçekleştirilen tören, aynı zamanda Turkish Cargo web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Törende; "yenilikçilik", "istikrarlılık" ve "iş birliği" gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ödüller, İstanbul’dan 12, Anadolu’dan 23 acenteye takdim edildi.
Törende konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, “Bizler 2023’te ilk 3 ve en iyi 3 hava kargo şirketinden biri olma, uçuş ağımızı daha da geliştirerek, İstanbul’un coğrafi konum avantajını da kullanarak network lideri bir konuma erişme, sektöre teknolojik anlamda yol gösterme ve liderlik etme, nitelikli iş gücü kapasitesini artırma ve sektörde en çok tercih edilen şirket olma, sektör uzmanları yetiştirme ve müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak gibi hedeflerimize siz kıymetli acentelerimizin de desteğiyle çok daha kolay ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.
İstanbul’da ödül alarak ilk üçe giren taşımacılık acenteleri şöyle:
Turkish Cargo ile En Çok Taşıma Yapan Acente
- Birincilik Ödülü: DSV Hava ve Deniz Taşımacılık AŞ
- İkincilik Ödülü: Asav Lojistik Hizmetleri AŞ
- Üçüncülük Ödülü: Atılım Uluslararası Nakliyat
Turkish Cargo ile En Çok Gelişim Gösteren Acente
- Birincilik Ödülü: Yeniay Lojistik AŞ
- İkincilik Ödülü: Albatrans Lojistik AŞ
- Üçüncülük Ödülü: Hellmann Worldwide Lojistik
Turkish Cargo ile Pazar Payını En İstikrarlı Artıran Acente
- Birincilik Ödülü: Air Tech Kargo Taşımacılık
- İkincilik Ödülü: Esa Uluslararası Taşımacılık
- Üçüncülük Ödülü: Asset Lojistik AŞ