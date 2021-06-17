Turkish Cargo Acente Ödülleri sahiplerini buldu

Turkish Cargo, Acente Ödül Töreni’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi. Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası VIP toplantı salonunda, İstanbul’daki acentelerin fiziki olarak katılım sağlamasıyla gerçekleştirilen tören, aynı zamanda Turkish Cargo web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Törende; "yenilikçilik", "istikrarlılık" ve "iş birliği" gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ödüller, İstanbul’dan 12, Anadolu’dan 23 acenteye takdim edildi.

Törende konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, “Bizler 2023’te ilk 3 ve en iyi 3 hava kargo şirketinden biri olma, uçuş ağımızı daha da geliştirerek, İstanbul’un coğrafi konum avantajını da kullanarak network lideri bir konuma erişme, sektöre teknolojik anlamda yol gösterme ve liderlik etme, nitelikli iş gücü kapasitesini artırma ve sektörde en çok tercih edilen şirket olma, sektör uzmanları yetiştirme ve müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak gibi hedeflerimize siz kıymetli acentelerimizin de desteğiyle çok daha kolay ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

İstanbul’da ödül alarak ilk üçe giren taşımacılık acenteleri şöyle:

Turkish Cargo ile En Çok Taşıma Yapan Acente

Birincilik Ödülü: DSV Hava ve Deniz Taşımacılık AŞ

DSV Hava ve Deniz Taşımacılık AŞ İkincilik Ödülü: Asav Lojistik Hizmetleri AŞ

Asav Lojistik Hizmetleri AŞ Üçüncülük Ödülü: Atılım Uluslararası Nakliyat

Turkish Cargo ile En Çok Gelişim Gösteren Acente

Birincilik Ödülü: Yeniay Lojistik AŞ

Yeniay Lojistik AŞ İkincilik Ödülü: Albatrans Lojistik AŞ

Albatrans Lojistik AŞ Üçüncülük Ödülü: Hellmann Worldwide Lojistik

Turkish Cargo ile Pazar Payını En İstikrarlı Artıran Acente