Turkish Cargo, Atatürk Havalimanı'na veda etti
Turkish Cargo'nun tüm operasyonlarını İstanbul Havalimanı'na taşıdığı bildirildi.
Türk Hava Yolları iştiraki Turkish Cargo'nun tüm operasyonlarını İstanbul Havalimanı'na taşıdığı bildirildi.
İstanbul Havalimanı’nın Nisan 2019 tarihinde hizmete açılmasıyla birlikte yolcu seferleri üzerinden gerçekleştirdiği kargo faaliyetlerini buraya taşıyan Turkish Cargo, kargo uçağı operasyonlarını Atatürk Havalimanı’nda sürdürmekteydi.
Şirket kargo uçağı faaliyetlerini 72 saat süren geçiş operasyonuyla İstanbul Havalimanı’ndaki tesise taşıdı.
Atatürk Havalimanı’ndan son kez havalanan Turkish Cargo uçakları, yurtdışı rotasını tamamladıktan sonra İstanbul Havalimanı’na indi.
Taşınma sonrası Turkish Cargo, Airbus 330F uçağıyla gerçekleştirdiği TK6455 numaralı ISL-KRT (Atatürk Havalimanı – Hartum, Sudan) seferiyle Atatürk Havalimanı’na veda etti.
İstanbul Havalimanı’nda en büyük endüstriyel bina olacak şekilde tasarlanan Smartist, tüm fazları tamamlandığında 340.000 metrekarelik alanda yıllık 4 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşmış olacak.