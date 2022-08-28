Turkish Cargo, Avrupa’da zirvede

Hüseyin ASLIYÜCE

Turkish Cargo Kilometrelendirilmiş Tonaj verilerine göre 2021 yılında 9,2 milyon ton kilometrelik taşıma performansı göstererek iş hacmini yüzde 32 oranında artırdı. Böylelikle Avrupa’da kargo taşıyan havayollarını geri de bırakarak zirvede yer aldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada “Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak tedarik zincirine sağladığımız katkılar ile hava kargo sektörüne değer katmaya ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Turkish Cargo’nun Avrupa’da sergilediği bu başarıyı dünyanın her yerine taşıyarak 2025 yılında dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefimize doğru hızla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Turkish Cargo 2017 yılında yapmış olduğu yatırımlarla pazar da 22’nci sıradan 4’lüğe, pazar payını ise yüzde 2,6 seviyelerinden yüzde 5,2 seviyelerini çıkarmayı başardı.

2017 yılında filosunda 13 kargo uçağı bulunan Turkish Cargo’nun şu an 20’i uçağı bulunurken 100 şehir ede kargo taşımacılığı yapıyor.