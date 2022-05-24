Turkish Cargo, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi

Turkish Cargo, dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiği operasyonlarında uyguladığı çevreci politikalarını ödül ile taçlandırdı. Freightweek Sustainability Awards 2022’de Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçilen Turkish Cargo, ‘Sustainable Cargo Airline of the year 2022: EUROPE’ ödülüne layık görüldü.

Freightweek dergisi tarafından her yıl düzenlenen Freightweek Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde kazananlar; okuyucuların ve hava kargo ekosisteminin her alanından katılımcıların oylarıyla belirleniyor. Ödül programında sürdürülebilirlik alanında en başarılı hava kargo markaları, hava meydanları, handling firmaları, konteyner ve ULD sağlayıcılarının yanı sıra hava kargo teknolojileri, drone teknolojileri, depo hizmetleri gibi hava kargo operasyonunun tüm paydaşlarını kapsayıcı kategoriler yer alıyor.

340’tan fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağlıyor

Ödüle ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, “Halihazırda ‘Avrupa'nın En İyi Hava Kargo Markası’ ödülüne layık görülen Turkish Cargo, Dünyamızı daha iyi bir yer haline getirilmesine yaptığı katkılarından dolayı ‘2022 Yılının Sürdürülebilir Hava Kargo Markası: AVRUPA’ ödülüne de sahip oldu. Turkish Cargo olarak, son 10 yılda dünya çapındaki operasyonlarımızı geliştiriyor ve şu anda dünya çapında 340’tan fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarla iş ortaklarımıza etkin çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı'ndaki yeni merkezimiz SMARTIST'in açılışını yaptık. Bu yeni tesis, markamızın küresel hava kargo sektörünün geleceğini şekillendirecek akıllı teknolojiler ve dijitalleşme ile geliştirilmiş üst düzey hizmet sunma taahhütlümüzün en önemli örneğidir.” şeklinde konuştu.