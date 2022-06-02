Turkish Cargo, en hızlı büyüyen hava kargo markası seçildi

Hüseyin ASLIYÜCE



Asya hava kargo pazarının en büyük ve en güvenilir etkinliklerinden biri olarak görülen Stat Trade Times ‘Uluslararası Hava Kargo Mükemmellik Ödülleri’ ödülleri açıklandı. 20’den fazla kategoride ödüllerin verildiği törende ‘En Hızlı Büyüyen Uluslararası Kargo Havayolu’ ödülünün sahibi Turkish kargo oldu.



Türk Hava Yolları (THY) Kargo Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, “Uluslararası alanda bir kez daha en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak ilan edilmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Turkish Cargo olarak, dünyanın 132 ülkesine verdiğimiz hava kargo hizmetimizle hızla büyüyen ve gelişen lojistik sektörünün merkezinde yer alıyoruz. Bu önemli konumun farkındalığıyla başarı çıtamızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Altyapı ve teknoloji yatırımlarımız, geniş uçuş ağımız ve benzersiz coğrafi konumumuzdan aldığımız güç ile markamızı dünyanın en iyi ilk 3 hava kargo taşıyıcısından biri yapmayı hedefliyoruz.” dedi.