Turkish Cargo, hava kargo taşımacılığında 3'üncülüğe yükseldi

Turkish Cargo, yakaladığı büyüme performansını 2021 yılı Haziran ayında da sürdürdü. Dünyanın 127 ülkesine hizmet sağlayan Turkish Cargo, haziran ayında başarılı bir performans sergileyerek dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefine ulaştı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın (International Air Transport Association) yayınladığı verilere göre, 2020 yılı Haziran ayında globalde 6’ıncı sırada yer alan Turkish Cargo, 2021 yılı Haziran ayında Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu’nun önde gelen markalarını geride bırakarak 3’üncü sıraya yükseldi.

Hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen FTK (Freight Tonne Kilometres) verilerine göre Turkish Cargo, 2021 yılı Haziran ayında yüzde 5,7 pazar payı ile en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

Büyümesini sürdürüyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) nisan ayı istatistiklerine göre ise Turkish Cargo, yüzde 25'e yakın pazar payı ile Macaristan kargo ihracatında her 4 sevkiyattan 1'ini taşıyarak birinci sıraya yükseldi.

Marka, mayıs ayı istatistiklerine göre de bin 668 ton hava kargo taşımasıyla birçok rakibini geride bırakarak İsviçre kargo ihracatında ikinci oldu.

Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo Data'nın (WACD) yayınladığı haziran ayı kümülatif verilere göre, Kanada ve Malezya kargo ihracatında üçüncü sıraya yükseldi.

Ekspres taşıyıcılar hariç hava kargo markaları arasında 96 destinasyondan oluşan geniş kargo uçağı ağına sahip Turkish Cargo, 25’i direkt kargo uçağı olan 372 uçaktan oluşan filosuyla küresel iş süreçlerine devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Turkish Cargo’nun hedeflerimize bu kadar hızlı uçması bizleri gururlandırıyor. Özellikle bir kriz döneminde bu performansı yakalamış olmak başarı için engel tanımadığımızın önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.