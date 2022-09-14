Turkish Cargo, Togg’u Arjantin’e taşıdı

Turkish Cargo, Türkiye’nin en iddialı projesi olan Togg’un küreselleşme yolculuğuna, lojistik çözüm ortağı olarak katkı sağlıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı noktalarındaki akredite test merkezlerinde yol, güvenlik, performans menzil/batarya gibi testleri devam eden Togg, kış testleri için Arjantin Tierra del Fuego’ya gönderildi.

Açıklamada Togg'un taşınmasıyla ilgili görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması noktasında en iddialı projesi olan Togg akıllı cihazının uluslararası testlerde gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz. Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle; Türkiye’nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg CEO'su M.Gürcan Karakaş ise Arjantin kış testleri için THY ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yola çıktığımız ilk günden itibaren iş ortaklarımızı öncelikle ülkemizden ve dünyanın en iyilerinden seçme prensibiyle hareket ediyoruz. Ocak 2022’de ABD’nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektroniği Show’u CES’te sergilediğimiz 'Geçiş Konsepti Akıllı Cihazımızın ardından, Togg Akıllı Cihazımızı da kış testlerimizin devamı için, Güney Kutbu’na en yakın noktaya, Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo iş birliğiyle taşıyarak güçlü bir iş birliğine imza atmış olduk. Dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerinde de testlerimiz sürüyor. Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

İstanbul Havalimanı’nda başlayıp Arjantin’e devam eden yolculuğun ardından Turkish Cargo & Togg iş birliğini konu edinen bir reklam filmi yayınlandı.